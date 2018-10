Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter lance le fonds Jupiter Eurozone Equity, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. Géré par le Directeur de la stratégie European Opportunities, Cédric de Fonclare, et le co-gérant Greg Herbert, ce fonds cherchera une croissance du capital à long terme (entre trois et cinq ans). Composé d’un portefeuille non-contraint et concentré sur environ 40-50 titres, ce fonds investira au moins 70% des actifs dans des sociétés basées ou qui mènent la majorité de leurs activités dans les pays de la zone euro.Andrej Brodnik, Directeur commercial pour l'Europe continentale souligne : " Dans l'environnement actuel, les investisseurs cherche de plus en plus des solutions qui fournissent un accès à une large gamme d'opportunités d'investissements disponibles en Europe, mais avec une exposition restreinte au risque de devise, en particulier sur la livre sterling, étant donné le poids important du Royaume-Uni dans beaucoup d'indices paneuropéens. Ce portefeuille a été mis au point pour répondre à cette demande. "