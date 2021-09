Jupiter lance un fonds Global Sustainable Equities

Jupiter a annoncé le lancement de la SICAV Jupiter Global Sustainable Equities, un fonds miroir du véhicule onshore britannique du même nom, ouvrant ainsi la stratégie innovante de Jupiter Global Sustainable Equities aux investisseurs internationaux.



La stratégie cherche à identifier des entreprises mondiales de grande qualité qui mènent la transition vers un monde plus durable, en intégrant les critères ESG tout au long du processus d'investissement.



Au cœur de la stratégie Jupiter Global Sustainable Equities se trouvent des entreprises qui équilibrent de manière cohérente les besoins de trois parties prenantes clés : la planète, les personnes et le profit. Le fonds cherche à optimiser les rendements en investissant dans des entreprises qui gèrent leurs activités sur le long terme.



Il s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies et l'objectif fixé par les Accords de Paris d'une économie zéro émission d'ici 2050.



Le fonds est actif, très liquide et diversifié, avec un profil de risque attractif. Il s'agit d'un portefeuille concentré, à forte conviction, composé d'environ 35 à 45 entreprises cotées dans le monde entier et ayant une faible exposition au carbone.