Jupiter renforce ses capacités de distribution

Jupiter a annoncé le recrutement de trois commerciaux senior dans le cadre du renforcement des capacités consacrées à la distribution pour accompagner sa croissance sur les marchés internationaux : Nick Anderson en qualité de Senior Adviser pour le Moyen-Orient et l’Afrique, William Lopez au poste de Responsable Amérique Latine et Offshore US et Paul van Olst en tant que Responsable des Pays-Bas.Nick Anderson est nommé Senior Adviser pour le Moyen Orient et l'Afrique où Jupiter est déjà présent à travers des partenariats avec des distributeurs tiers sélectionnés. Il cherchera des opportunités pour renforcer l'implantation de Jupiter dans la région sur tous les segments de clientèle. Nick Anderson possède plus de trente ans d'expérience au sein de l'industrie et dispose d'une très bonne réputation au Moyen-Orient et en Afrique. Il était tout récemment Country Manager et Responsable de la clientèle institutionnelle pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez BlackRock.William Lopez rejoint Jupiter après quatre ans passés chez Columbia Threadneedle où il avait la responsabilité de l'Offshore US et du Mexique. Il se consacrera à l'Offshore US et l'Amérique latine pour Jupiter et aura la responsabilité à la fois du segment institutionnel et du canal intermédié. Il s'agit du premier recrutement réalisé pour cette région, William Lopez entretiendra une importante couverture des différents marchés pour stimuler la croissance des encours.Paul van Olst rejoint Jupiter en tant que Responsable des Pays Bas. Paul van Olst s'installera dans le nouveau bureau de Jupiter récemment créé à Eindhoven et aura la responsabilité de créer et développer l'activité de Jupiter aux Pays-Bas. Paul vient de Fidelity International où il a occupé pendant 15 ans diverses fonctions commerciales aux Pays-Bas et au Benelux, plus récemment en tant que Responsable de la distribution pour les Pays-Bas. Auparavant, Paul a travaillé dix ans pour Zurich Financial Service aux Pays-Bas.