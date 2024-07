Berne (awp/ats) - Des orages ont éclaté en divers endroits de Suisse lundi soir, violents pour certains. Les plus fortes averses ont été enregistrées dans l'Emmental et le Simmental bernois, avec plus de 50 mm de pluie localement.

La plus grande quantité de précipitations a été mesurée à Langnau, dans l'Emmental, avec 54,2 millimètres, peut-on voir sur le site Internet du service météorologique MétéoSuisse. Il a plu respectivement 48,3 millimètres au cours des dernières 24 heures sur le Napf, à la frontière des cantons de Berne et de Lucerne, et à Boltigen (BE) dans le Simmental.

A titre de comparaison, lors des intempéries dévastatrices dans le val Mesolcina grison à la mi-juin, il était alors tombé 120 litres par mètre carré en 24 heures, selon le service météorologique Meteonews. Dans la haute vallée de la Maggia, fin juin, cette valeur a même atteint 200 litres par mètre carré, ou 200 mm.

Grêle dans l'Oberland bernois

A Spiez, dans l'Oberland bernois, des grêlons atteignant trois centimètres de diamètre ont été vus lundi soir. La cellule orageuse s'est déplacée du col de Bellegarde vers le Habkern via Spiez avant de se dissiper au nord du lac de Brienz, autant de régions qui ont aussi subi la grêle, a indiqué MétéoSuisse à l'agence de presse Keystone-ATS. Selon le service météorologique, il y a également eu de la grêle dans les régions de Gstaad et d'Adelboden.

Le canton du Jura, à sa frontière avec la France, n'a pas échappé à la grêle, précise MétéoSuisse. Des rafales de vent de près de 100 km/h ont en outre été mesurées à Fahy, aux confins de l'Ajoie.

Ligne de train interrompue et rouverte

Ces violents orages ont provoqué l'interruption temporaire et préventive du trafic ferroviaire entre Bâle et Strasbourg lundi soir. Des trains ont été supprimés et des retards enregistrés. MétéoSuisse avait déclaré le niveau de danger "fort" pour cette région. Les trains ont circulé à nouveau selon l'horaire à partir de 23h27.

Selon MétéoSuisse, l'ensemble du nord des Alpes présentait lundi soir un risque important d'orages. Mardi, les averses devaient s'atténuer dans le nord. De nouveaux orages devraient toutefois éclater dans l'après-midi dans les Alpes et au sud du pays.

