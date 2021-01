Jusqu'à la lie

Un parlement pris d'assaut, des menaces, des coups de feu, des morts. Donald Trump va marquer l'histoire des Etats-Unis, mais pas de la façon dont il l'avait espéré. Dans les médias, les qualificatifs sont nombreux pour décrire l'irruption des partisans du Président des Etats-Unis dans le Capitole, pour empêcher la validation de la victoire de son successeur, Joe Biden. "Evénements", "manifestation", "Emeutes", "Insurrection", "Chaos" voire même "tentative de coup d'Etat". Le symbole est fort et Donald Trump aura des comptes à rendre.

Face à ces "événements", pour utiliser le terme le plus édulcoré de la liste, Wall Street a une nouvelle fois fait preuve d'une remarquable, ou inquiétante diraient certains, indifférence. La hausse du Dow Jones et du S&P500 a certes été rognée, mais les gains sont restés robustes. Quant au Nasdaq, il a piqué du nez, mais pour d'autres raisons : les démocrates ont finalement remporté les deux sièges de sénateur en jeu en Géorgie, ce qui change complètement la donne puisqu'ils contrôleront la Maison Blanche et les deux chambres. Enfin si tout va à son terme bien sûr. Dans l'esprit des investisseurs, ce camp est plus susceptible que les républicains de mettre au pas les géants de la technologie. Ce qui reste à prouver, mais qui explique la divergence indicielle de la veille. A l'heure où j'écris ces lignes, le processus de validation de l'élection a repris aux Etats-Unis et les indicateurs avancés de Wall Street évoluent dans le vert. Peut-être que les financiers ont plus foi dans la démocratie américaine que les commentateurs ?

Changement total d'ambiance avec la série de la semaine sur les idées d'investissement originales des professionnels de la finance pour 2021. Après les steaks végétaux d'UBS hier, passons à une conviction forte de Bank of America Merrill Lynch pour 2021 en Europe : faire mieux que le marché en misant sur les dividendes. Cette stratégie baptisée "Turbo Dividend Yield" consiste à miser gros sur les dividendes, vous l'aurez compris. Elle a fait ses preuves dans un contexte de reprise macroéconomique. Les titres retenus offrent de bonnes perspectives de relèvement de dividendes, un taux de payout (part du bénéfice consacré au dividende) pour l'heure modeste et des finances à même de soutenir la distribution. En plus, ils sont en général cycliques. La société "Turbo Dividend Yield typique affiche un PER de long terme plutôt faible par rapport au marché et un ROE plus élevé. "L'écart de rendement entre les actions et les obligations reste élevé. La perspective d'une amélioration des résultats des entreprises devrait soutenir notre stratégie Turbo Dividend Yield, qui est dominée par les actions cycliques", résume BofA ML. La sélection de la banque pour janvier est assez éclectique avec des bancaires (Barclays, Julius Bär), des grosses minières (Rio Tinto, BHP Group), du BTP (Persimmon), de l'automobile (Peugeot), de la technologie (Logitech, Evolution Gaming Group), de la bière (Carlsberg), de la santé (Sartorius AG, Eurofins) et même de la distribution (Ahold Delhaize) et du transport (DSV Panalpina, A.P. Møller - Mærsk).

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe, après une séance déjà faste hier. Les marchés misent sur un apaisement de la situation aux Etats-Unis.

Les commandes d'usines allemandes (8h00) précéderont trois statistiques européennes à 11h00 : les ventes de détail de novembre, l'indice de confiance des affaires de décembre et l'inflation de décembre. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les licenciements (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale (14h30) seront suivis de l'indice ISM des services (16h00).

L'euro est remonté à 1,2331 USD. L'or a reculé à 1917 USD. Le pétrole garde une tendance haussière, avec un Brent à 54,70 USD et un WTI à 51,10 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans se redresse à 1,05%. Le Bitcoin a repris son ascension à 37 449 USD.

