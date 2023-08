Les données relatives à l'activité économique de la Chine pour le mois de juillet, notamment les ventes au détail, la production industrielle et les investissements, n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui alimente les craintes d'un ralentissement plus profond et plus durable de la croissance.

L'EFFONDREMENT DE LA CROISSANCE CHINOISE A DÉJÀ ÉTÉ ANNONCÉ À TORT PAR LE PASSÉ. CETTE FOIS-CI, EST-CE DIFFÉRENT ?

Depuis le début du deuxième trimestre, les données relatives à l'activité ne correspondent pas aux prévisions, et cette faiblesse fait craindre que l'économie chinoise ne se rapproche d'un point critique.

Ce ne serait pas la première fois.

Les sonnettes d'alarme concernant la croissance ont retenti lors de la crise financière mondiale de 2008-09 et lors d'une alerte aux sorties de capitaux en 2015. La Chine s'en est sortie en donnant un coup de fouet aux investissements dans les infrastructures et en encourageant la spéculation sur le marché immobilier, entre autres mesures.

Mais la modernisation des infrastructures a engendré trop de dettes, et la bulle immobilière a déjà éclaté, posant des risques pour la stabilité financière.

Étant donné que les investissements chinois dans les infrastructures et l'immobilier, alimentés par l'endettement, ont atteint leur maximum et que les exportations ralentissent parallèlement à l'économie mondiale, la Chine n'a plus qu'une seule autre source de demande sur laquelle agir : la consommation des ménages.

En ce sens, ce ralentissement est différent.

Le rebond de la Chine dépend en grande partie de sa capacité à convaincre les ménages de dépenser plus et d'épargner moins, et de leur capacité à le faire au point que la demande de consommation compense les faiblesses des autres secteurs de l'économie.

POURQUOI LES ÉCONOMISTES SE CONCENTRENT-ILS SUR LA DEMANDE DES MÉNAGES ?

Contrairement aux consommateurs occidentaux, les Chinois ont été largement livrés à eux-mêmes pendant la pandémie de grippe aviaire et la frénésie de dépenses de revanche que certains économistes attendaient après la réouverture de la Chine n'a jamais eu lieu.

Mais la consommation des ménages, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), était l'une des plus faibles au monde même avant la grippe aviaire, les économistes y voyant un déséquilibre structurel majeur dans une économie reposant trop lourdement sur des investissements alimentés par la dette.

Les économistes attribuent la faiblesse de la demande intérieure à l'appétit d'investissement modéré du secteur privé et au fait que la Chine a sombré dans la déflation en juillet. Si elle persiste, la déflation pourrait exacerber le ralentissement économique et aggraver les problèmes d'endettement.

Le déséquilibre entre la consommation et l'investissement est plus profond que celui du Japon avant qu'il n'entre dans sa "décennie perdue" de stagnation dans les années 1990.

À QUEL POINT LE RALENTISSEMENT PEUT-IL S'AGGRAVER ?

Les données relatives à l'activité en juillet ont incité certains économistes à signaler le risque que la Chine ait du mal à atteindre son objectif de croissance d'environ 5 % pour l'année sans mesures de relance budgétaire supplémentaires.

Cette croissance reste bien supérieure à celle que connaîtront de nombreuses autres grandes économies, mais pour une économie qui investit environ 40 % de son PIB chaque année, soit à peu près deux fois plus que les États-Unis, ce résultat reste décevant.

Il n'est pas certain non plus que la Chine soit disposée à prendre des mesures de relance budgétaire de grande ampleur, compte tenu du niveau élevé de la dette municipale.

Les tensions sur le marché immobilier, qui représente environ un quart de l'activité économique, suscitent des inquiétudes supplémentaires quant à la capacité des décideurs politiques à enrayer le déclin de la croissance.

Certains économistes préviennent que les investisseurs devront s'habituer à une croissance beaucoup plus faible. Une minorité d'entre eux évoque même la perspective d'une stagnation à la japonaise.

Mais d'autres économistes affirment que de nombreux consommateurs et petites entreprises pourraient déjà ressentir une douleur économique aussi profonde que lors d'une récession, compte tenu des taux de chômage des jeunes supérieurs à 21 % et des pressions déflationnistes qui pèsent sur les marges bénéficiaires.

LES BAISSES DE TAUX D'INTÉRÊT SERONT-ELLES UTILES ?

La banque centrale chinoise a surpris les marchés en réduisant les taux d'intérêt mardi.

Mais les économistes préviennent que les réductions sont trop faibles pour faire une différence significative, leur rôle principal étant d'envoyer un signal aux marchés que les autorités sont prêtes à stimuler l'économie.

Des réductions plus importantes pourraient également créer des risques de dépréciation du yuan et de sorties de capitaux, ce que la Chine voudra éviter.

QU'EST-CE QUI POURRAIT AIDER ?

Les économistes souhaitent que des mesures soient prises pour augmenter la part de la consommation des ménages dans le PIB.

Parmi les options possibles figurent les bons de consommation financés par l'État, des réductions d'impôts significatives, l'encouragement d'une croissance plus rapide des salaires, la mise en place d'un filet de sécurité sociale avec des pensions plus élevées, des allocations de chômage et des services publics de meilleure qualité et plus largement disponibles.

Aucune mesure de ce type n'a été signalée lors d'une récente réunion de la direction du parti communiste, mais les économistes attendent une conférence clé du parti en décembre pour des réformes structurelles plus profondes. (Reportage de Marius Zaharia ; édition de Robert Birsel)