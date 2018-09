Bourse de Paris : Jusqu'ici, tout va bien !

"Le marché commence à bien intégrer les enjeux de la guerre commerciale. Les dernières mesures annoncées sont même perçues comme plus modérées que ce qui était redouté", explique un professionnel de marché. Il ne faudrait pas trop s'emballer non plus. En coulisses, Washington et Pékin se livrent à une guerre sans merci pour la domination économique mondiale. La Chine continue par exemple de réduire ses avoirs en bons du trésor américain et conserve quelques cartouches pour doper son économie en dépit des coups de boutoir des Etats-Unis. Cela n'empêche pas les marchés financiers chinois de nager en pleine déprime depuis plusieurs mois et de contrarier les projets de développement de nombreuses sociétés locales.



La Maison Blanche a beau se rengorger presque quotidiennement de la situation économique et de la progression de Wall Street, et c'est en partie justifié, il ne faut pas oublier que certains vents porteurs exceptionnels ne seront pas éternels. L'équipe de stratégie de JP Morgan a par exemple hier recommandé de réduire l'exposition aux valeurs américaines et de s'intéresser à nouveau aux actions émergentes, car le pouvoir dopant du plan America First va se réduire. Le cocktail réforme fiscale + effet positif décalé d'un dollar faible et de taux bas ne durera pas éternellement, selon la banque, qui estime risqué de penser que les Etats-Unis sont immunisés contre une guerre commerciale. Mais nous n'en sommes pas tout à fait là et l'on peut se réjouir que les investisseurs prennent un peu de hauteur par rapport au bras de fer sino-américain. Sans être des bisounours© non plus.



Ce matin, les indicateurs avancés sont légèrement haussiers en Europe. Le CAC40 pourrait ouvrir en hausse de quelques points.



Les temps forts économiques du jour



La Banque du Japon a maintenu ce matin le statu quo sur sa politique monétaire. A 10h30, plusieurs statistiques britanniques sont attendues, notamment l'inflation mensuelle (consensus +2,4%). Aux Etats-Unis, les dernières données sur les mises en chantier et les permis de construire (14h30) précèderont les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30, consensus -2,7 millions). Entre les eux à 15h00, Mario Draghi doit prononcer un discours lors d'une conférence.



L'euro a perdu du terrain hier face au dollar, à 1,16708 USD. L'or est stable à 1 200 USD l'once. Le baril est ferme, tout près des 70 USD pour le brut léger américain WTI et des 79 USD pour le Brent.



