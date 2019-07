Bourse de Paris : Jusqu'ici, tout va bien !

suivie d'une ou deux autres baisses de taux visant à assurer la croissance américaine

".

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Comme ce fut déjà le cas hier, les publications de résultats d'entreprises vont encore rythmer la séance du jour. Une situation qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine prochaine, avant la trêve estivale habituelle. Deux événements viendront entrecouper cette avalanche d'annonces : les décisions de politique monétaire de la BCE, dès demain, puis de la Fed, le 31 juillet. Les deux banques centrales sont sur la même longueur d'onde actuellement, puisqu'elles ont repris une position dite "accommodante", c’est-à-dire qu'elles se sont replacées en position d'apporter du soutien à l'activité économique.Mais la comparaison s'arrête là. En Europe, Mario Draghi doit composer avec des outils non-conventionnels pour relancer une économie qui tourne au ralenti, alors même que l'institution est loin d'avoir reconstitué son arsenal. Aux Etats-Unis, Jerome Powell et son équipe se contentent pour l'heure de jouer sur les taux directeurs, même si sa marge de manœuvre est nettement plus confortable que celle de la BCE. Le stratège de la gestion NN IP, Patrick Moonen, estime que la BCE pourrait abaisser ses taux dès demain, mais qu'elle le fera plus probablement en septembre. Reste à savoir si s'enfoncer dans les taux négatifs est une bonne chose (pour un parti pris sur la question, visionnez ou podcastez "les banquiers centraux sont-ils devenus fous ?", un contenu exclusif Zonebourse ). Quant à la Fed, NN IP estime qu'une baisse de taux aura lieu le 31 juillet, "Ce matin, les principaux indices asiatiques montent, hormis en Corée du Sud et en Inde. Les indicateurs avancés européens et les futures américains évoluent autour de l'équilibre Les indicateurs PMI flash de juillet sont attendus aujourd'hui, notamment en France (9h15), Allemagne (9h30), zone euro (10h00) et Etats-Unis (15h45). Les autres temps forts du jour sont la masse monétaire M3 en Europe (10h00), les ventes dans l'immobilier ancien aux Etats-Unis (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30).L'euro faiblit à 1,1145 USD à la veille de la réunion de la BCE. L'once d'or reprend 0,2% à 1420 USD. Le pétrole est en légère baisse, à 57 USD pour le WTI et à 64 USD pour le Brent. Le rendement du T-Bond 10 ans atteint 2,072%. Quatrième séance consécutive de baisse pour le Bitcoin, qui s'échange à 9630 USD.