Silence, on monte. Les résultats d'entreprises continuent à animer les marchés en créant parfois de grands écarts, à l'image du match entre les sacs en cuir et les crèmes de beauté, qui a largement tourné à l'avantage d'Hermès contre L'Oréal la semaine dernière. Il y aura d'autres duels entre des carpes et des lapins cette semaine : Capgemini / Coca-Cola par exemple, ou Airbus / Deere. En attendant, il ne se passe presque rien en Asie ce matin pour cause de weekend à rallonge sur la plupart des marchés.

Le CAC40 a gagné 0,7%, le S&P 500 quelque 1,4% et le Nikkei 225 un peu plus de 2% la semaine dernière. La tendance porteuse se poursuit donc, même si le scénario ciel bleu des investisseurs en début d'année (c’est-à-dire une première baisse de taux de la Fed en mars puis cinq ou six autres d'ici la fin de l'année) est désormais de l'histoire ancienne. L'économie américaine est trop dynamique pour réduire les taux aussi vite, a fait comprendre la banque centrale. Le marché n'attend plus que quatre réductions en 2024, mais ce rythme reste encore sujet à caution. La publication des prix à la consommation (mardi) et des prix à la production (vendredi) pour le mois de janvier aux Etats-Unis permettra d'affiner le pronostic. Les investisseurs aiment quand l'économie va bien, mais ils aiment encore plus quand l'argent coule à flots. L'un dans l'autre, on est donc toujours sur un biais relativement positif. Quel est le pire truc que redoute le marché actuellement (hors facteur X) ? Une reprise de l'inflation si forte qu'elle remettrait en cause la réduction du prix de l'argent.

Les publications de résultats continuent à sortir les investisseurs de leurs obsessions pour la Fed, l'intelligence artificielle et la croissance chinoise. Sur ce front, les choses se passent plutôt bien : la croissance des bénéfices du 4e trimestre est deux fois plus rapide que prévu aux Etats-Unis et 81% des sociétés dépassent les attentes. La moyenne sur les quatre ans précédents est de 76%. Eh oui, les entreprises font toujours mieux que prévu parce qu'elles pilotent très finement les anticipations et transmettent aux analystes des objectifs savamment conservateurs. L'optimisation marketingo-financière fonctionne assez bien (c'est de la rouerie, mais c'est aussi objectivement le signe d'une bonne maîtrise de son activité). Les deux tiers des entreprises du S&P500 ont déjà publié, dont une bonne partie des poids lourds. Il reste quand même quelques têtes d'affiche et non des moindres, comme Nvidia, Walmart, Berkshire Hathaway, Broadcom et Salesforce. Si les valeurs moyennes et les déclassés ont pris une petite revanche fin 2023, le naturel est revenu au galop à Wall Street. En 2024, les "Sept Magnifiques" ont représenté 60% de la hausse du S&P500. Et encore, je devrais dire les six magnifiques vu que Tesla est dans les choux (-22%). Mais bon, l'indice large de Wall Street a dépassé pour la première fois le cap des 5000 points en clôture vendredi.

Le début de la semaine sera marqué par la fermeture de la plupart des places boursières asiatiques majeures pour le nouvel an lunaire : la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud, Singapour, Taiwan, la Malaisie et le Vietnam sont concernés. Pour faire bonne mesure, la journée est fériée au Japon, qui fête sa fondation. Il ne reste guère que l'Inde et l'Australie pour faire un peu d'animation. Bombay et Sydney perdent environ 0,4% pour démarrer la semaine.

Les informations à retenir au sortir du weekend :

Les publications de résultats attendus en Europe cette semaine (sélection) : Capgemini, Airbus, EssilorLuxottica, Michelin, Stellantis, Safran, Schneider, Orange, Pernod Ricard, Legrand, Heineken, Schindler, Ahold Delhaize, Genmab…

Donald Trump provoque un tollé chez les alliés des Etats-Unis en se disant prêt à encourager les autorités russes à faire ce que bon leur semble avec les membres de l'OTAN qui ne contribuent pas suffisamment au budget de l'Alliance.

Elon Musk doit témoigner dans le cadre de l'enquête de la SEC sur Twitter.

La France s'apprête à mettre fin du droit du sol à Mayotte, pour tenter d'y juguler la crise migratoire, une décision lourde de sens qui fait débat.

L'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb a remporté l'élection présidentielle dans son pays. Il symbolise la continuité, notamment au niveau géopolitique.

Pour les amateurs de football américain et de Taylor Swift, les Kansas City Chiefs ont remporté le Superbowl au bout du suspense face aux 49ers de San Francisco.

Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,3% à 7671 points. Le SMI rebondit de 0,4% à 11 134 pointe. Le Bel20 gagne 0,2% à 3683 points.

Les temps forts économiques du jour

Pas de statistiques en vue aujourd'hui, mais des discours de banquiers de la Fed (dont Michelle Bowman à 15h20, soit durant la séance européenne). Tout l'agenda ici.

L'euro évolue à 1,0793 USD. L'once d'or recule à 2023 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 81,66 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,54 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,18%. Le bitcoin s'échange à 48 180 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Le fonds L Catterton, dont LVMH détient 40%, va racheter 34% de Tod's à 43 EUR l'action.

Le fabricant de batteries ACC obtient un financement de 4,4 Mds€ pour trois usines européennes. Stellantis détiendra 45% du capital d'ACC, Mercedes 30% et TotalEnergies (via Saft) 25%.

S&P abaisse la note d'Atos à "CCC" et redoute un défaut. Le fonds Bluebell a demandé à la société de revoir sa gouvernance, selon Les Echos.

Le réseau de consignes colis Quadient dépasse les 20 000 points dans le monde.

Vers une OPA à 15 EUR sur Believe.

L'OPA sur Orapi à 6,50 EUR rouverte du 12 février au 8 mars.

Oncodesign Precision Medicine lève 2 M€ à 1,32 EUR l'action (8% de dilution pour un actionnaire n'ayant pas fait usage de son délai de priorité), ce qui lui donne de la visibilité jusqu'au début 2025.

Gaussin négocie la vente de ses 51% dans GAMA (ex-Navya) à son coactionnaire Macnica.

Les principales publications du jour : Cafom, Acheter-Louer...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)