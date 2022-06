Jusqu'où ? Les marchés accélèrent la tarification des taux terminaux en raison de l'inflation.

Surnommé le taux "terminal", les gestionnaires d'actifs et les emprunteurs doivent tenir compte de ces niveaux dans la planification des décisions d'investissement et de financement. Ils détermineront en fin de compte si le resserrement de la politique se terminera par un atterrissage en douceur ou brutal pour les économies.

Aux États-Unis, les contrats à terme sur les fonds fédéraux expirant en juillet 2023 prévoient plus de 300 points de base de hausses de taux pour atteindre un taux final d'environ 3,8 %, contre environ 3 % au début du mois.

Pour la Banque centrale européenne, les marchés monétaires prévoient maintenant plus de 290 points de base de hausses pour que les taux se situent autour de 2,4 % en février 2024, contre environ 1,5 % au début du mois.

À la Banque d'Angleterre, les opérateurs tablent sur 255 points de base de hausses d'ici août 2023, ce qui porterait les taux à 3,5 %, contre environ 2,9 % il y a une semaine.

Ces mouvements interviennent alors que les prix à la consommation américains se sont accélérés en mai et ont augmenté plus rapidement que prévu, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis près de 40 ans et demi, ce qui laisse penser que la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt de 50 points de base au moins jusqu'en septembre.

De même, l'inflation dans la zone euro a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu pour atteindre un autre record en mai, renforçant les arguments en faveur de mesures plus importantes de la part de la Banque centrale européenne, qui mettra fin à ses achats d'obligations et commencera à relever ses taux en juillet.

Les mouvements sont un contraste frappant avec le mois de mai, lorsque les traders avaient réduit leurs estimations sur l'endroit où le soi-disant taux terminal atteindrait son pic, les marchés ayant adopté la croyance que l'inflation avait atteint son sommet et l'attention plus générale s'étant déplacée vers les préoccupations de croissance.

"Tout ce problème a été créé par l'inflation, il doit être résolu par l'inflation. Tant qu'il n'y aura pas un véritable ralentissement de la dynamique de l'inflation, je ne pense pas que quiconque puisse se reposer sur ses lauriers", a déclaré Rohan Khanna, stratégiste chez UBS.

En Grande-Bretagne, les marchés monétaires ont relevé leurs estimations alors même que les données de lundi ont montré que l'économie s'est contractée de manière inattendue en avril, renforçant ainsi les craintes d'un fort ralentissement trois jours seulement avant que la Banque d'Angleterre ne soit susceptible de relever à nouveau ses taux.

"Malgré cela, le marché fixe le taux terminal à 3,50 %. C'est donc ce que nous dit le marché : J'ai besoin de voir les données de croissance être incroyablement plus mauvaises pour que je réévalue ma pensée pour l'arrêt du cycle de hausse de la banque centrale", a déclaré Khanna.

Les banques d'investissement revoient également leurs prévisions à la hausse. Vendredi, les économistes de la Deutsche Bank ont relevé leur prévision du taux final de la Fed à 4,125 % à la mi-2023, tandis que Morgan Stanley a déclaré que si la toile de fond actuelle de l'inflation commence à ressembler à celle du début des années 1980, les marchés pourraient tabler sur un taux final de 4,5 % à 5 %.