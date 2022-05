Just Eat Takeaway dans la tourmente, départ de deux hauts dirigeants

La Haye (awp/afp) - Le géant de la livraison de repas Just Eat Takeaway a annoncé mercredi le départ de son directeur général pour "mauvaise conduite" présumée, ainsi que celui de son président contesté pour sa part par les actionnaires, entraînant une chute de plus de 8% son action en Bourse.

Peu avant son assemblée générale annuelle mercredi, le groupe anglo-néerlandais a expliqué, dans un communiqué, enquêter sur une "plainte officielle" contre le directeur général Joerg Gerbig "relative à une éventuelle mauvaise conduite personnelle lors d'un événement d'entreprise".

Just Eat Takeaway a lancé une enquête et doit engager un expert externe pour la mener. M. Gerbig "coopère pleinement" à cette enquête et a "totale confiance en son issue", a noté le groupe.

Sans communiquer sur la nature des faits reprochés, il a précisé que "ces plaintes n'étaient pas liées à des obligations financières ou de déclaration".

M. Gerbig n'a pas été reconduit à son poste et quittera le conseil d'administration, mais il pourrait être réintégré si les allégations n'étaient pas fondées, a précisé le groupe.

Pour sa part, le président de l'entreprise Adriaan Nühn a annoncé qu'il ne se représentait pas à son poste, sur fond de mécontentement des investisseurs concernant la gestion de l'entreprise déficitaire, et notamment le rachat de l'américain Grubhub en 2020.

"Il est clair que les actionnaires sont préoccupés par les défis auxquels l'entreprise est confrontée", a-t-il déclaré: "Ne pas se représenter est, je crois, la meilleure décision que je puisse prendre" pour servir leurs intérêts.

La vice-présidente de la société, Corinne Vigreux, assumera les fonctions de présidente en attendant qu'un successeur à M. Nühn soit désigné.

Ces annonces ont entraîné une chute de 8,42% de l'action Just Eat Takeaway à la Bourse d'Amsterdam.

Just Eat Takeaway a été créé en 2020 après que le néerlandais Takeaway.com a avalé le britannique Just Eat.

Le groupe a connu une forte croissance avec le développement des livraisons à domicile favorisée par la pandémie de Covid-19, mais le phénomène s'est depuis tassé: Just Eat Takeaway a ainsi vu ses commandes chuter au premier trimestre.

Les actionnaires ont aussi exprimé leurs inquiétudes concernant la situation de l'américain Grubhub racheté pour 7,3 milliards de dollars.

Just Eat Takeaway a annoncé en avril qu'il "envisageait activement" une "vente partielle ou totale" de Grubhub.

Le groupe était devenu avec l'acquisition de Grubhub le numéro un mondial de la livraison de repas, hors Chine.

