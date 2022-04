Just Eat Takeaway envisage la vente de l'américain Grubhub

Paris (awp/afp) - Le groupe anglo-néerlandais de livraison de repas Just Eat Takeaway a déclaré mercredi envisager la vente partielle ou totale de l'américain Grubhub, qu'il avait acheté mi-2020 dans une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars (6,9 milliards de francs suisses) de l'époque.

"Avec ses conseils, la direction explore activement la possibilité de faire venir un partenaire stratégique et/ou une vente partielle ou totale de Grubhub", a indiqué l'entreprise dans le communiqué annonçant mercredi ses résultats du premier trimestre 2022.

Le groupe était devenu avec l'acquisition de Grubhub le numéro un mondial de la livraison de repas, hors Chine. Il précise mercredi qu'il n'y a "pas de certitude" sur le fait que ces opérations aboutiront ni sur leur calendrier éventuel. "Des communications seront faites le cas échéant".

Just Eat Takeaway a dit mercredi s'attendre à ce que la "croissance lors du deuxième trimestre 2022 reste difficile", même si "certains vecteurs de croissance comme la fréquence mensuelle de commandes et le retour des consommateurs restent à des niveaux supérieurs à ceux d'avant pandémie, voire même au-dessus des niveaux connus pendant la pandémie".

Dans un contexte de forte inflation, le groupe a fait de "l'amélioration de sa rentabilité l'une de ses plus hautes priorités en 2022", via notamment "l'augmentation des revenus par commande", "l'amélioration du coût de livraison par commande" et la "réduction des dépenses générales et de fonctionnement".

afp/fr