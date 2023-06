KYIV, 10 juin (Reuters) - Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé samedi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine lors d'un déplacement surprise à Kyiv alors que le pays s'apprête à officialiser le lancement d'une contre-offensive attendue de longue date.

Justin Trudeau s'est rendu sur un site honorant la mémoire des soldats ukrainiens tués depuis 2014 par les forces pro-russes ou par l'armée russe et a également rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Nous serons là avec (vous) autant qu'il le faudra, aussi longtemps qu'il le faudra", a déclaré le dirigeant canadien lors d'une conférence de presse. "Aujourd'hui, je peux annoncer que nous apporterons 500 millions de dollars de fonds nouveaux pour l'assistance militaire".

Le Canada est favorable à ce que l'Ukraine devienne membre de l'Otan dès que les conditions le permettront, a ajouté Justin Trudeau.

La visite de Justin Trudeau à Kyiv est intervenue après une

nuit d'attaques

de missiles et de drones russes sur des cibles situées en dehors de la capitale, notamment à Odessa - où trois civils sont morts - dans la région de Poltava et de Kharkiv. (Tom Balmforth et Yurii Khomenko, version française Nicolas Delame et Laetitia Volga)