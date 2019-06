KERING : BARTOLOMEO RONGONE NOMMÉ CEO DE BOTTEGA VENETA

Regulatory News:

Kering (Paris:KER) annonce la nomination de Bartolomeo Rongone en tant que CEO de la Maison Bottega Veneta à compter du 1er septembre 2019. Il sera rattaché à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, et sera membre du Comité exécutif du Groupe.

Il succède à Claus-Dietrich Lahrs, qui a pris la décision personnelle de quitter ses fonctions pour se rapprocher de sa famille et se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.

« Leo » Rongone, qui bénéficie d’une longue expérience dans le secteur du Luxe, était précédemment Directeur des Opérations d’Yves Saint Laurent, avec des responsabilités s’étendant du prêt-à-porter, de la maroquinerie et des chaussures à la gestion du réseau mondial de boutiques et aux relations clients. En tant que CEO de Bottega Veneta, il aura notamment pour mission de permettre à la nouvelle dynamique créative à l’œuvre depuis 2018 au sein de la Maison italienne de développer son plein potentiel.

François-Henri Pinault a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Claus-Dietrich Lahrs pour son engagement et ses réalisations majeures durant presque trois ans à la tête de Bottega Veneta. Il a fait des choix décisifs et posé les bases d’une nouvelle dynamique dans laquelle la Maison est maintenant lancée. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours.

Je me réjouis de l’arrivée de Leo Rongone, dont j’apprécie la passion et l’énergie. Sa connaissance du Luxe et ses qualités managériales seront décisives dans sa nouvelle mission. Je suis certain qu’il saura s’appuyer sur l’héritage exceptionnel de Bottega Veneta et sur la créativité de Daniel Lee pour poursuivre la nouvelle phase de développement qui s’ouvre dans l’histoire de la Maison. »

A propos de Bartolomeo Rongone

De nationalité italienne, Leo Rongone, 48 ans, a commencé sa carrière comme analyste marché dans le secteur du luxe. En 2001, il rejoint la maison Fendi dont il devient responsable de la veille stratégique, avant d’exercer différentes responsabilités dans la supply chain, la planification commerciale et la relation client. Il rejoint Kering en 2012 en étant nommé Directeur des Opérations d’Yves Saint Laurent. Ses responsabilités s’étendent des produits à la gestion du réseau de boutiques.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

