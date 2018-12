KERING : ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Regulatory News:

Lors de sa réunion du 14 décembre 2018, le Conseil d’administration de Kering (Paris:KER) a décidé de coopter la société Financière Pinault, représentée par Mme Héloïse Temple-Boyer, en remplacement de Mme Patricia Barbizet, Vice-Présidente du Conseil, qui a présenté sa démission.

M. François-Henri Pinault, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Je remercie vivement Patricia Barbizet pour son immense contribution, durant ses nombreuses années de présence au Conseil, à la croissance de Kering et à sa transformation en un Groupe mondial de Luxe. »

Mme Héloïse Temple-Boyer est Directrice Générale adjointe d’Artémis depuis 2018. Elle a rejoint Artémis début 2013 en tant que Directrice des Investissements. Préalablement, elle avait occupé les fonctions de Chargée de missions auprès du Président et de Directrice des achats internationaux de Groupe Casino, après plus de cinq années passées en finance chez Rothschild & Cie, en tant que Fondée de pouvoirs dans l’équipe fusions-acquisitions à Paris, et au sein du fonds d’investissement Advent International, au poste d’Associate.

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear.

