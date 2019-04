KERING: MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019

Regulatory News:

Les actionnaires de Kering (Paris:KER) sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se déroulera au siège social, 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, le mercredi 24 avril 2019 à 15h00.

L’avis préalable de réunion, comprenant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale et d’exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 18 mars 2019.

L’avis de convocation a été publié dans le BALO et le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » en date du 3 avril 2019.

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site internet de la société : https://www.kering.com/fr (rubrique Finance/Actionnaires/Assemblée générale).

Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l’article R.225-88 du Code de commerce, à la société Kering – Direction juridique – 40 rue de Sèvres, 75007 Paris – ou à l’adresse actionnaire@kering.com, de lui envoyer, à l’adresse postale indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.

Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R. 225-89 et R. 225- 90 du Code de commerce, prendre connaissance, au siège social de Kering, des documents et renseignements visés par ces articles.

