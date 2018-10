KERING : UN NOUVEAU TRIMESTRE DE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE

Chiffre d’affaires du Groupe au 3ème trimestre 2018 : 3 402 M€

+27,6% en données publiées, +27,5% en comparable

Regulatory News:

Kering (Paris:KER):

« Nous sommes particulièrement fiers de signer, trimestre après trimestre, des performances aussi remarquables. Notre rythme de croissance est unique dans notre secteur. Cette croissance est saine, équilibrée et soutenue sur l’ensemble des régions et sur tous les canaux de distribution. Nous bénéficions de la faculté de nos Maisons de créer des liens émotionnels avec leurs clients, d’imaginer des univers créatifs riches et audacieux, et de réinventer les codes. Au-delà des aléas conjoncturels, la croissance structurelle du marché du Luxe, mais aussi nos fondamentaux et la discipline avec laquelle nous mettons en œuvre notre stratégie nous rendent confiants dans notre capacité à délivrer des performances opérationnelles et financières supérieures au marché. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Poursuite d’une dynamique de forte croissance organique du chiffre d’affaires total des Maisons (+27,1% en comparable) en dépit de bases de comparaison élevées

Excellente performance de Gucci (+35,1% en comparable) sur tous les canaux de distribution, toutes les zones géographiques et toutes les catégories de produits

Croissance soutenue des ventes d’Yves Saint Laurent (+16,1% en comparable), dont les lignes iconiques comme les nouveautés continuent de rencontrer un fort succès

Transition chez Bottega Veneta (-8,4% en comparable) ; renouvellement en cours de l’offre et des territoires d’expression de la Maison sous l’impulsion de son nouveau Directeur de la Création

Très forte progression des Autres Maisons (+32,2% en comparable), portée par la dynamique remarquable de Balenciaga et la croissance continue des ventes d’Alexander McQueen. Solides performances du pôle Montres et Joaillerie

Chiffre d’affaires (En millions d’euros) T3 2018 T3 2017(1) Variation

en réel Variation

en

comparable

(2) Total Maisons 3 318,2 2 608,9 +27,2% +27,1% Gucci 2 096,0 1 553,8 +34,9% +35,1% Yves Saint Laurent 446,9 383,7 +16,5% +16,1% Bottega Veneta 258,9 280,7 -7,8% -8,4% Autres Maisons 516,4 390,7 +32,2% +32,2% Corporate et autres 83,8 56,3 +48,8% +43,7% KERING - Activités poursuivies 3 402,0 2 665,2 +27,6% +27,5%

(1) Chiffres retraités de Puma, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane (IFRS 5).

(2) A périmètre et taux de change comparables.

Le chiffre d’affaires du Groupe affiche une croissance nettement supérieure à celle du marché, à +27,6% en données publiées et à +27,5% en comparable, atteignant 3 402 millions d’euros. L’excellente progression des ventes des Maisons de Kering est équilibrée sur l’ensemble des canaux de distribution, avec une hausse de +27,6% en comparable dans le réseau de distribution en propre, portée par l’ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une croissance à deux chiffres, Amérique du Nord (+36,1% en comparable) et Asie-Pacifique (+33,3% en comparable) en tête. Le chiffre d’affaires en ligne des Maisons augmente de plus de +80%. Le chiffre d’affaires réalisé dans le réseau Wholesale progresse de +27,0% en comparable.

Gucci : poursuite d’une très forte dynamique de croissance, saine et équilibrée

En dépit de bases de comparaison élevées, Gucci réalise une nouvelle fois un excellent trimestre, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 2 096 millions d’euros, en hausse de +34,9% en données publiées et de +35,1% en comparable. La croissance de la Maison est particulièrement saine, et le succès des collections permanentes comme des nouveautés, dans toutes les catégories de produits, se traduit dans tous les canaux de distribution. La performance du réseau de distribution en propre (+35,0% en comparable) se reflète dans toutes les zones géographiques, et plus particulièrement en Asie-Pacifique (+41,9% en comparable) et en Amérique du Nord (+40,7% en comparable). Le e-commerce affiche une excellente progression, à près de +70% en comparable, et le Wholesale est en croissance de +36,3% en comparable.

Yves Saint Laurent : croissance toujours très soutenue

Les ventes d’Yves Saint Laurent atteignent 447 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de +16,5% en données publiés et de +16,1% en comparable. Les ventes des magasins en propre sont en croissance de +17,5% en comparable, portées par une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, avec notamment une remarquable performance en Amérique du Nord (+27,5%). En hausse de +14,2% en comparable, les ventes du réseau Wholesale reflètent le succès rencontré par la collection Femme Automne/Hiver 2018.

Bottega Veneta : transition en cours

Le redéploiement de Bottega Veneta suit son cours. Les ventes de la Maison atteignent 259 millions d’euros sur le trimestre, en recul de -7,8% en données publiées et de -8,4% en comparable, impactées dans les magasins en propre par un ralentissement de l’activité touristique en Europe de l’Ouest. Les nouveautés en maroquinerie réalisent de bonnes performances, et le réseau Wholesale s’inscrit en hausse (+2,3% en comparable) pour le second trimestre consécutif. Daniel Lee, nouveau Directeur de la Création, travaille à donner une nouvelle impulsion à l’univers de Bottega Veneta et présentera ses premières créations à Tokyo début décembre. Sa première collection complète sera présentée en février 2019.

Autres Maisons : trajectoire de croissance spectaculaire

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons du Groupe atteint 516 millions d’euros au troisième trimestre, en augmentation de +32,2% tant en données publiées qu’en données comparable.

Les ventes des Maisons de Couture & Maroquinerie poursuivent leur très forte hausse, portée aussi bien par les magasins en propre que par le réseau Wholesale. Malgré des bases de comparaison élevées, les performances de Balenciaga restent particulièrement remarquables et sont très équilibrées. Les bonnes performances d’Alexander McQueen se confirment. Les ventes en ligne des Maisons de Couture & Maroquinerie bénéficient d’une excellente dynamique.

La croissance du chiffre d’affaires du pôle Montres et Joaillerie est solide. Les nouvelles collections et l’extension des lignes iconiques de Boucheron, Pomellato et Qeelin sont très appréciées. Les Manufactures Horlogères réalisent une performance robuste, s’appuyant sur l’innovation et l’excellence de leur savoir-faire.

Corporate et autres

Le chiffre d’affaires « Corporate et autres » affiche une forte croissance ce trimestre, atteignant 84 millions d’euros (+48,8% en données publiées et +43,7% en comparable), porté par l’activité très soutenue de Kering Eyewear dont les ventes consolidées sont en hausse de +47,9% en comparable, à 76 millions d’euros. La performance de Kering Eyewear est équilibrée sur l’ensemble des zones géographiques, tirée notamment par le dynamisme de Gucci, Saint Laurent et Cartier, tandis que l’offre Balenciaga est attendue en janvier 2019.

FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2018

Laurence Boone quitte le Conseil d’administration de Kering

Suite à sa récente nomination au poste de Chef économiste de l’OCDE, Laurence Boone a démissionné de son mandat d’administratrice au sein du Conseil d’administration de Kering le 26 juillet 2018, ce dont a pris acte le Conseil.

Nomination de Patrick Pruniaux, Directeur des Maisons de Haute Horlogerie suisses de Kering

Le 20 août 2018, Kering a nommé Patrick Pruniaux, actuel Directeur général d’Ulysse Nardin, à la tête de Girard-Perregaux. Il prend ainsi la direction des Maisons de Haute Horlogerie suisses du Groupe, au sein de son Pôle Horlogerie et Joaillerie. Patrick Pruniaux reporte, comme précédemment, à Albert Bensoussan, Directeur général du Pôle Horlogerie et Joaillerie de Kering.

Nomination de Jinqing Cai, Présidente de Kering Grande Chine

Kering a annoncé la nomination de Jinqing Cai au poste de Présidente de Kering Grande Chine à compter du 10 septembre 2018. Sa mission consiste à renforcer la visibilité de Kering en Grande Chine et à consolider les liens entre le Groupe et ses partenaires locaux.

L’action Kering intègre l’indice EURO STOXX 50®

L’action Kering a fait son entrée le 24 septembre 2018 au sein de l’indice Euro STOXX 50®, indice boursier de référence des valeurs cotées de la zone euro. L’Euro STOXX 50® regroupe les 50 plus grandes valeurs cotées de la zone euro, selon le critère de la capitalisation boursière flottante. L’action Kering est cotée à Euronext Paris depuis 1988 et fait partie de l’indice CAC 40 depuis 1995.

Succès de l’offre de rachat obligataire de Kering pour un montant de 369,8 millions d’euros

Le 9 octobre 2018, Kering a annoncé le succès de l’offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires venant à échéance en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 369,8 millions d’euros (hors intérêts courus).

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mardi 23 octobre 2018, accessible ici. Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site www.kering.com.

Vous pouvez également vous connecter par téléphone :

France, Paris +33 (0)1 76 77 22 88 United Kingdom, Local +44 (0)330 336 9127 United States, Local +1 929-477-0448

Confirmation code: 7894616

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2017, Kering comptait près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires retraité de 10,816 milliards d’euros.

www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup

Annexe : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 et des neuf premiers mois de l’année

Chiffre d’affaires (En millions d’euros) T3 2018 T3 2017(1) Variation

en réel Variation en

comparable(2) 9 premiers

mois 2018 9 premiers

mois 2017(1) Variation

en réel Variation en

comparable(2) Total Maisons 3 318,2 2 608,9 +27,2% +27,1% 9 526,9 7 502,1 +27,0% +31,5% Gucci 2 096,0 1 553,8 +34,9% +35,1% 5 948,8 4 386,3 +35,6% +40,8% Yves Saint Laurent 446,9 383,7 +16,5% +16,1% 1 255,1 1 094,5 +14,7% +18,4% Bottega Veneta 258,9 280,7 -7,8% -8,4% 811,1 871,1 -6,9% -3,5% Autres Maisons 516,4 390,7 +32,2% +32,2% 1 511,9 1 150,2 +31,4% +35,0% Corporate et autres 83,8 56,3 +48,8% +43,7% 307,0 236,1 +30,0% +35,3% KERING - Activités poursuivies 3 402,0 2 665,2 +27,6% +27,5% 9 833,9 7 738,2 +27,1% +31,6%

(1) Chiffres retraités de Puma, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane (IFRS 5).

(2) A périmètre et taux de change comparables.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023005819/fr/