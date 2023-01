KKR bloque les retraits de REIT dans la dernière vague de rachats

KKR est le dernier gestionnaire de REITS privés à limiter les retraits des investisseurs, après des restrictions similaires dans les REITs gérés par Blackstone Inc et Starwood Capital.

Cette semaine, KKR a informé les investisseurs de son KKR Real Estate Select Trust Inc. qu'il avait reçu des demandes de rachat supérieures à 5 % de sa valeur liquidative trimestrielle à la fin du mois de décembre.

En conséquence, KKR a permis aux investisseurs de racheter seulement 79,3 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 62 % du total des demandes de rachat des investisseurs, soit environ 128 millions de dollars.

Un porte-parole de KKR a refusé de commenter.

Les investisseurs cherchent de plus en plus à se défaire des FPI privés en raison d'une disparité croissante entre leurs rendements et ceux générés par les FPI publics.

KKR a déclaré que son REIT a généré un rendement de 8,32 % à la fin du mois de décembre par rapport à l'indice de rendement total Dow Jones U.S. Select REIT, coté en bourse, qui a chuté de 25,96 % au cours de la même période.