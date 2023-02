KKR enregistre une baisse de 42 % de ses bénéfices en raison de la diminution des ventes d'actifs.

Les bénéfices distribuables après impôts, qui représentent les liquidités disponibles pour verser des dividendes aux actionnaires, sont tombés à 821,8 millions de dollars, contre 1,4 milliard de dollars un an plus tôt.

Cela a donné un bénéfice distribuable après impôts de 92 cents par action, ce qui a dépassé la prévision moyenne des analystes de 86 cents par action, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

KKR et d'autres sociétés de capital-investissement ont eu du mal à vendre des actifs au prix fort pendant une grande partie de l'année dernière en raison de la volatilité du marché, de la hausse de l'inflation, des craintes de récession et des tensions géopolitiques.

KKR a déclaré que son revenu provenant de l'intérêt porté, qui consiste en un bénéfice sur les cessions d'actifs, a chuté de 66 % pour atteindre 194 millions de dollars au quatrième trimestre. Les frais de transaction de son activité de marchés des capitaux, qui perçoit des commissions lucratives pour l'organisation du financement des sociétés du portefeuille de KKR, ont diminué de 55 % pour atteindre 144,4 millions de dollars. Les revenus de KKR provenant des investissements réalisés à partir de son bilan ont baissé de 34 % pour atteindre 223,2 millions de dollars.

Au cours du trimestre, KKR a déclaré que la valeur de son portefeuille d'actions privées est restée stable, tandis que les fonds immobiliers opportunistes se sont dépréciés de 8 %. Les fonds d'infrastructure et de crédit à effet de levier ont tous deux gagné 3 %. En revanche, Blackstone Inc avait déclaré que ses fonds immobiliers opportunistes et de base s'étaient dépréciés de 2 % et 1,5 %, respectivement, tandis que ses fonds de capital-investissement d'entreprise avaient gagné 3,8 %.

Selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), KKR a déclaré que son bénéfice net a fortement baissé, passant de 507,6 millions de dollars à 83,2 millions de dollars. Cette baisse tient compte de la valeur de marché de ses fonds par rapport à l'année précédente.

KKR a déclaré avoir levé 16 milliards de dollars de nouveaux capitaux, investi 16 milliards de dollars dans de nouvelles acquisitions, généré 559,4 millions de dollars de revenus liés aux honoraires, conservé 108 milliards de dollars de capital non dépensé et amassé un total de 504 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Elle a déclaré un dividende trimestriel de 0,155 $ par action.