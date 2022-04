KKR envisage de coter la société japonaise Kokusai Electric dès le mois de juin, selon des sources.

Alors que la taille de l'offre publique initiale (IPO) n'était pas immédiatement claire, l'une des sources a déclaré que Kokusai Electric serait probablement cotée avec une valeur marchande d'environ 700 milliards de yens (5,67 milliards de dollars).

Cela en ferait la plus grande entreprise à s'inscrire à Tokyo depuis que SoftBank Group Corp a inscrit son unité de télécommunications avec une valeur marchande de 7,2 trillions de yens à la fin de 2018, selon les données de Refinitiv.

La bourse de Tokyo devrait approuver la cotation dès le mois de mai, selon les trois sources, qui ont toutes refusé d'être identifiées car l'affaire est encore privée.

Les principaux souscripteurs comprennent SMBC Nikko Securities, une unité de Sumitomo Mitsui Financial Group, et Goldman Sachs Group Inc, ont déclaré deux des sources.

KKR prévoit de vendre une partie de sa participation à des investisseurs nationaux et étrangers, selon les trois sources.

KKR, Kokusai Electric, la Bourse de Tokyo, SMBC Nikko et Goldman Sachs ont tous refusé de commenter.

Kokusai Electric a été séparée de Hitachi Kokusai Electric Inc en juin 2018.