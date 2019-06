KKR : lance son OPA sur Axel Springer

12/06/2019 | 10:51

KKR a annoncé son intention de faire une offre publique d'achat sur les actions d'Axel Springer.



Le prix de l'offre sera de 63 E par action en espèces. Par conséquent, les actionnaires d'Axel Springer recevront une prime de 40% sur le cours de clôture de 45,10 E par action du 29 mai 2019.



L'offre de KKR permet de réaliser un investissement stratégique dans Axel Springer afin de soutenir la stratégie de la société dans le cadre d'un partenariat avec Friede Springer et le PDG, Mathias Döpfner, qui détiennent ensemble environ 45,4% du capital social d'Axel Springer.



' Axel Springer a connu une période de transformation numérique réussie, à la suite de laquelle la société est devenue l'un des leaders européens du numérique. Face au rythme rapide des mutations dans le secteur des médias, Axel Springer a maintenant besoin d'investissements et de réussir sa stratégie pour que l'entreprise puisse tirer parti des opportunités qui s'offrent à elle ', a déclaré Philipp Freise, chef de l'équipe européenne de l'industrie des technologies, des médias et des télécommunications de KKR.



