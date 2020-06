Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre a complètement ouvert l'ensemble de ses centres commerciaux en France. Les arrêtés préfectoraux qui avaient ordonné la fermeture de neuf centres commerciaux (Val d'Europe, Créteil Soleil, Belle Épine, Noisy Arcades, Villiers-en-Bière, Le Millénaire, Beau Sevran, Claye Souilly et Éragny) ont été abrogés. Ils accueillent depuis le 30 mai à nouveau tous leurs commerçants et visiteurs.Avec les centres portugais qui rouvriront ce lundi, ces dernières réouvertures en France portent à 93 % la part des centres du groupe désormais ouverts dans l'ensemble de l'Europe (en valeur du portefeuille, part du groupe). Une proportion qui atteindra 100 % le 8 juin 2020 avec la réouverture des centres madrilènes et barcelonais.