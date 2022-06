KLM annule jusqu'à 50 vols par jour ce week-end en raison de la surpopulation à Schiphol

Cela inclura vendredi et lundi, jour férié aux Pays-Bas.

Les passagers des vols concernés sont replacés sur d'autres vols, a ajouté la branche néerlandaise du groupe aérien Air France-KLM.

"KLM a également libéré des sièges sur certains vols, afin que les passagers qui n'arrivent pas à prendre leur vol ou leur transfert en raison de l'affluence à l'aéroport, puissent tout de même repartir à un moment ultérieur de la journée", a déclaré la compagnie aérienne dans son communiqué.

L'aéroport de Schiphol, le troisième aéroport le plus fréquenté d'Europe, est aux prises avec une surpopulation due à une pénurie de personnel de sécurité. En début de semaine, l'aéroport a accepté d'augmenter les salaires du personnel pendant la période estivale et d'engager plus de personnel.

Afin d'éviter la surpopulation, Schiphol a demandé aux passagers d'arriver au maximum quatre heures à l'avance.