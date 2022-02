KORIAN : INFORMATION

Regulatory News:

Le groupe Korian (Paris:KORI) a reçu une demande d’interview de sa Directrice Générale, Sophie Boissard, par Elise Lucet, journaliste à France Télévision, dans le cadre d’une prochaine émission actuellement en cours de réalisation par les équipes de Cash Investigation, portant sur le secteur des Ehpad privés.

Pour votre parfaite information, nous vous prions de trouver ci-dessous l’e-mail que la direction de la communication a adressé ce jour à la rédaction en chef de Cash Investigation.

***

« Monsieur le rédacteur en chef,

Comme indiqué lors de nos différents échanges téléphoniques, voici la réponse que notre Directrice Générale Sophie Boissard m’a chargé d’apporter à votre demande.

Elle a bien pris connaissance du message laissé par Élise Lucet sur son téléphone portable vendredi dernier lui proposant de réagir à l’enquête en cours de Cash Investigation sur notre secteur et notre groupe.

Nous devons vous rappeler, au préalable, que les équipes de la direction de la communication discutent avec vous depuis plus de neuf mois maintenant sans jamais trouver de terrain d’entente sur les modalités pratiques d’un entretien.

Vous conviendrez que le fait qu’une de vos journalistes se soit introduite dans l’un de nos établissements en se faisant passer pour la parente d’un résident décédé, en pleine crise du Covid-19, au mépris des règles de déontologie journalistiques -qu’appliquent l’ensemble de vos confrères - et de protection sanitaire ne plaide pas pour installer un climat de confiance entre nous.

Or la confiance est clef pour un débat équitable, serein et donc constructif, dans le respect du contradictoire. Depuis toujours, Sophie Boissard est soucieuse de maintenir le dialogue et la transparence, que ce soit avec nos résidents, nos familles, toutes nos partie-prenantes mais aussi la presse, dont nous respectons strictement l’indépendance et avec laquelle nous travaillons au quotidien.

Les portes des maisons Korian sont ouvertes à toutes les demandes de reportage, dans le respect des règles sanitaires de base, ce qui suppose notamment de prévenir en amont les équipes. Et elle-même répond volontiers aux demandes d’interview comme ce mardi 1er février en direct au micro de votre confrère Marc Fauvelle sur France Info, alors même que le groupe Korian n’est pas ciblé par les accusations du livre « les Fossoyeurs » de Victor Castanet.

Sophie Boissard a toujours eu à cœur de défendre le secteur et l’honneur des collaboratrices et collaborateurs de Korian qui ne méritent pas un tel opprobre.

Elle est donc prête à donner suite à votre demande à condition qu’il s’agisse d’une discussion équitable, sans que ses propos ne soient trahis, montés et donc déformés.

Ce qui suppose donc une condition très simple et qu’applique l’ensemble de vos confrères :

- Une interview en direct et en plateau entre Elise Lucet et Sophie Boissard, à l’issue de la diffusion du reportage, pour permettre aux téléspectateurs d’entendre toutes ses réponses et de se faire leur propre idée ;

- La possibilité de visionner au préalable les éléments du reportage nous concernant : non pas pour en demander une modification quelconque, il s’agit là de votre stricte liberté éditoriale, mais pour pouvoir vous apporter tous les éclaircissements nécessaires.

Ces demandes journalistiques de base s’inscrivent dans la droite ligne de la décision du Comité Relatif à l’Honnêteté à l’indépendance et au Pluralisme de l’Information et des programmes de France Télévision rendue le 9 juin 2021 suite à l’émission « Pièces à Conviction » nous concernant.

Enfin, dans la promotion que vous faites depuis hier soir autour de votre émission, vous semblez avancer que des faits graves susceptibles de mettre en danger les personnes se dérouleraient au sein de certains établissements. Dans cette hypothèse, et s’il s’agit d’établissements de notre Groupe, nous ne doutons pas que vous les portiez immédiatement à notre connaissance afin que nous puissions prendre sans attendre toutes les mesures qui s’imposeraient pour protéger les résidents, et saisir les autorités compétentes.

Nous ne doutons pas de la volonté d’Elise Lucet, en tant que journaliste du service public, de favoriser un débat loyal et éclairé sur ces questions qui intéressent tous les Français. »

***

