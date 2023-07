La Kuwait Petroleum Corporation et ses filiales ont enregistré un bénéfice net de plus de 2,6 milliards de dinars koweïtiens (8,48 milliards de dollars) au cours de la dernière année fiscale, le plus élevé en 10 ans, a déclaré dimanche le PDG de la KPC.

Le directeur général Nawaf Saud al-Sabah a déclaré dans une vidéo sur la chaîne YouTube de la KPC que la société a également augmenté sa capacité de production de pétrole de 200 000 bpj pour atteindre 2,8 millions de bpj au cours de la même période.

La capacité de raffinage de la KPC a fait un bond de 50 % pour atteindre 1,2 million de bpj, un chiffre que la société cherche à porter à 1,4 million de bpj ce trimestre, a ajouté M. Al-Sabah.

(1 $ = 0,3068 dinars koweïtiens) (Reportage d'Ahmed Hagagy, Rédaction de Hatem Maher, Edition d'Angus MacSwan et David Evans)