KRAFT HEINZ cède une partie de ses activités en Inde

Kraft Heinz a annoncé la conclusion d'un accord définitif portant sur la vente des marques indiennes Complan, Glucon-D, Nycil et Sampriti à Zydus Cadila pour une valeur d'environ 46 milliards roupies (627 millions de dollars). La transaction devrait être conclue au début de 2019, sous réserve des approbations réglementaires de la Competition Commission of India et d'autres conditions de clôture habituelles.