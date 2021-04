KRAFT HEINZ vise une croissance d'environ 5% au prochain trimestre

Kraft Heinz a réalisé un bénéfice de 563 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021, soit 46 cents par action, en hausse de 48,9% sur un an. Le bénéfice par action ajusté ressort à 72 cents, contre un consensus FactSet de 60 cents. Les ventes du géant de l'agroalimentaire ont progressé quant à elle de 3,9% à 6,394 milliards de dollars, pour un consensus de 6,25 milliards. Au second trimestre, le groupe s'attend à une croissance organique des ventes et de son EBITDA ajusté d'environ 5% ("mid-single-digit").