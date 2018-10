KaNDy Therapeutics : présente de nouvelles données prometteuses pour le principal candidat NT-814 lors de l'assemblée annuelle 2018 de la North American Menopause Society

~ Le traitement avec le NT-814 a donné des améliorations immédiates au niveau des symptômes post-ménopausiques gênants ~

~ Les données de Phase Ib/IIa ont montré des réductions rapides et significatives de la fréquence et de la gravité des bouffées de chaleur et du nombre de réveil nocturnes ~

KaNDy Therapeutics, une société britannique biotechnologique de phase clinique, annonce la présentation de nouvelles données cliniques de l'essai clinique de Phase Ib/IIa à preuve de concept relatives à son principal médicament candidat non hormonal, le NT-814, lors de l'assemblée annuelle 2018 de la North American Menopause Society, qui se tiendra du 3 au 6 octobre 2018, à San Diego, aux États-Unis.

Les données de l'étude RELENT-1 de Phase Ib/IIa, présentées par le Dr Steve Pawsey, responsable médical chez KaNDy Therapeutics, font état d'une preuve probante que le NT-814, un antagoniste des récepteurs de la neurokinine-1,3 novateur à prise orale quotidienne unique, en cours de développement pour fournir une alternative sûre et efficace au traitement hormonal de substitution (THS), produit une réduction rapide et significative des symptômes invalidants de la ménopause, y compris les symptômes vasomoteurs (SVM), aussi connus sous le nom de bouffées de chaleur, ainsi que du nombre de réveils nocturnes.

Les effets du traitement avec le NT-814 ont été immédiats, avec une pertinence significative aussi bien au niveau statistique que clinique, dès le premier jour du traitement. En comparaison, d'autres études sur le THS ont indiqué que des semaines ou même des mois sont nécessaires avant qu'un effet ne se fasse sentir.

Les données de Phase Ib/IIa ont également démontré que le traitement avec le NT-814, avec une prise quotidienne pendant deux semaines à la dose la plus efficace selon les évaluations, a permis une réduction rapide et significative:

de la fréquence des bouffées de chaleur, avec une réduction de 62% par rapport au niveau de base du nombre de bouffées de chaleur modérées et graves, contre 24% pour le placebo durant la semaine 1 (p<0,0014) et une réduction de 84% par rapport au niveau de base, contre 37% pour le placebo durant la semaine 2 (p<0,0002)

des bouffées de chaleur, avec une réduction de 62% par rapport au niveau de base du nombre de bouffées de chaleur modérées et graves, contre 24% pour le placebo durant la semaine 1 (p<0,0014) et une réduction de 84% par rapport au niveau de base, contre 37% pour le placebo durant la semaine 2 (p<0,0002) de la gravité des bouffées de chaleur, avec une réduction de 23% par rapport au niveau de base pour la gravité moyenne des bouffées de chaleur, contre 9% pour le placebo durant la semaine 1 (p<0,015) et une réduction de 50% par rapport au niveau de base, contre 16% pour le placebo durant la semaine 2 (p<0,0004)

des bouffées de chaleur, avec une réduction de 23% par rapport au niveau de base pour la gravité moyenne des bouffées de chaleur, contre 9% pour le placebo durant la semaine 1 (p<0,015) et une réduction de 50% par rapport au niveau de base, contre 16% pour le placebo durant la semaine 2 (p<0,0004) du nombre de réveils nocturnes, avec une réduction de 58% par rapport au niveau de base, contre 17% pour le placebo durant la semaine 1 (p< 0,0022) et une réduction de 81% par rapport au niveau de base, contre 32% pour le placebo durant la semaine 2 (p< 0,0005).

Le NT-814 a été bien toléré et aucune préoccupation relative à l'innocuité n'a été identifiée durant l'étude.

Interrogé sur ces données, le Dr Steve Pawsey, responsable médical chez KaNDy Therapeutics, déclare : "Les données présentées aujourd'hui fournissent une preuve très probante soutenant l'utilisation du NT-814 pour traiter les symptômes gênants de la ménopause. Le fait que les effets du traitement sont perçus dès le tout premier jour est un élément extrêmement prometteur et fait du NT-814 une véritable alternative au THS, qui peut prendre des semaines, voire des mois, pour devenir véritablement efficace. Nous nous réjouissons à l'idée de faire avancer ce candidat dans les étapes du développement clinique, afin de commercialiser ce traitement le plus rapidement possible."

La Dr Hadine Joffe, professeure adjointe en psychiatrie de Paula A. Johnson dans le domaine de la santé des femmes, à la Harvard Medical School, directrice exécutive du Connors Center for Women’s Health, Brigham and Women's Hospital, et conseillère scientifique et clinique auprès de KaNDy Therapeutics, ajoute: "Les résultats obtenus jusqu'à présent sont en effet prometteurs. Le THS est efficace, mais présente un certain nombre de préoccupations en termes d'innocuité et tarde à faire effet. Il existe un réel besoin pour une option thérapeutique sûre et non hormonale, qui agisse rapidement pour soulager les symptômes. Cette étude a montré que le NT-814 permet non seulement une réduction rapide et significative des bouffées de chaleur et des réveils nocturnes, mais en plus les effets du traitement sont immédiats. Je pense que le NT-814 est une option non hormonale potentiellement révolutionnaire pour les millions de femmes souffrant des symptômes invalidants liés à la ménopause."

Sur la base de ces résultats, KaNDy Therapeutics a l'intention de soumettre le NT-814 à une étude exhaustive de Phase IIb pour déterminer un dosage définitif chez les patients souffrant de symptômes invalidants liés à la ménopause. L'essai de Phase IIb devrait se terminer plus tard dans l'année.

Retrouvez l'abstract dans son intégralité sur le site de la NAMS: https://www.menopause.org/annual-meetings/2018-meeting/meeting-abstracts

À propos de l'étude RELENT-1: l'étude RELENT-1 de Phase Ib/IIa était une étude randomisée, à double insu et contrôlée par placebo effectuée dans trois unités de pharmacologie clinique (UPC) aux États-Unis. Soixante-seize femmes âgées de 41 à 64 ans, subissant entre 7 et 20 bouffées de chaleur d’intensité modérée à sévère par jour, ont été recrutées pour l’étude et randomisées pour recevoir l’une des quatre doses progressives de NT-814 ou un placebo dans le cadre de quatre cohortes. Le médicament à l'étude a été administré une fois par jour le matin pendant 14 jours; pour les sept premiers jours, les patientes sont restées dans l’UPC. Les sujets ont tenu des carnets deux fois par jour pendant les deux semaines avant le traitement et durant celui-ci, et ont fait l’objet d'une évaluation systématique périodique de l’innocuité, tout au long de l’essai. De plus amples informations concernant la conception de l’étude sont disponibles sur le site www.clinicaltrials.gov et les résultats complets de l’étude seront publiés lors de congrès scientifiques et dans des journaux à comité de lecture au cours des prochains mois.

Le NT-814 est une petite molécule administrée par voie orale, puissante et sélective, antagoniste double des récepteurs de la neurokinine-1 et 3, en cours de développement par KaNDy en tant que thérapie pour tout un éventail de conditions de la santé des femmes. Le NT-814 s’attaque aux SVM en modulant un groupe de neurones sensibles aux œstrogènes dans l’hypothalamus dans le cerveau (les neurones KNDy) qui, chez les femmes ménopausées, du fait de l’absence d’œstrogènes, deviennent hyperactifs et par conséquent perturbent les mécanismes de contrôle de la chaleur corporelle, aboutissant aux symptômes vasomoteurs débilitants des bouffées de chaleur.

KaNDy Therapeutics est une société au stade clinique axée sur l’optimisation du potentiel de NT-814 dans le traitement des troubles courants, débilitants et chroniques liés aux hormones sexuelles féminines. Ces conditions, comme les SVM postménopausiques, sont débilitantes pour les femmes, souvent pendant plusieurs années, et associées à d’importants coûts économiques et de soins de santé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181004005822/fr/