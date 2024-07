Le président rwandais Paul Kagame devrait remporter un quatrième mandat lors des élections de lundi, face à deux candidats de l'opposition qui ont été autorisés à se présenter contre lui, mais qui n'ont que des attentes modestes.

M. Kagame, 66 ans, a contribué à diriger le mouvement rebelle qui a mis fin au génocide de 1994 au Rwanda et occupe le poste de président depuis 2000. Il n'a que deux adversaires, car six autres candidats potentiels n'ont pas été autorisés à se présenter par la commission électorale nationale.

M. Kagame a remporté près de 99 % des voix lors de la dernière élection en 2017, qui a suivi un changement constitutionnel supprimant les limites de mandat qui lui auraient interdit de se présenter à nouveau.

Sa réélection pourrait être le signe d'une plus grande stabilité, mais aussi d'une surveillance mondiale continue, compte tenu des accusations de violations des droits et des tensions persistantes avec la République démocratique du Congo voisine.

Au cours de son mandat, M. Kagame a été félicité pour avoir reconstruit ce pays de 14 millions d'habitants après le génocide, qui a fait plus d'un million de victimes. Le Rwanda est devenu un centre financier régional.

Mais son gouvernement a été accusé par les pays occidentaux et les défenseurs des droits de l'homme de museler les médias, d'assassiner des opposants et de soutenir des groupes rebelles au Congo voisin.

La surveillance internationale a été renforcée par l'accord sur les migrations que le Rwanda a conclu en 2022 pour accueillir des milliers de demandeurs d'asile en provenance de Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique nouvellement élu, Keir Starmer, a confirmé samedi qu'il mettrait fin à cet accord.

Le gouvernement rwandais a nié toutes les accusations portées contre lui et, lors de sa campagne, M. Kagame a promis la poursuite du développement et de la stabilité.

"Avec vous, il n'y a rien que notre pays ne puisse accomplir, parce qu'aujourd'hui vous avez des dirigeants qui ne sont pas stupides et vous n'êtes pas stupides", a-t-il déclaré à ses jeunes partisans lors d'un rassemblement la semaine dernière dans la province de l'Est.

DEUX CHALLENGERS

Huit candidats s'étaient présentés contre Kagame, mais seuls deux ont été retenus dans la liste finale validée par la commission électorale. Les autres, dont les critiques les plus virulents de Kagame, ont été invalidés pour diverses raisons, dont des condamnations pénales antérieures.

Les deux candidats approuvés, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, se sont présentés contre Kagame en 2017.

Dans un entretien avec Reuters, Habineza, le chef du Parti démocratique vert, a déclaré qu'il s'attendait à dépasser son total de 0,48% des voix de 2017.

"Les gens ne considèrent que 2017 et disent que j'ai obtenu 0,4%, mais ils oublient que notre parti s'est présenté au parlement et a obtenu plus de 5%", a-t-il déclaré.

Mpayimana, qui travaille pour le ministère de l'Unité nationale et de l'Engagement civique, a exhorté les électeurs lors d'un événement de campagne à envisager sa candidature.

"Il est vrai qu'on ne peut pas changer l'équipe gagnante, mais nous devons aussi donner des opportunités aux équipes juniors pour voir si elles peuvent tenir leurs promesses. C'est ce que signifie la démocratie", a-t-il déclaré.

Plus de 9 millions d'électeurs sont inscrits pour ce scrutin qui permettra également d'élire les membres de la chambre basse du parlement, qui compte 80 sièges. Les résultats provisoires sont attendus pour le 20 juillet.