Kaliop annonce un partenariat avec Contentful

Kaliop devient « Professional Solutions Partner » de la solution de CMS headless.

Le groupe Kaliop continue d’innover et se positionne comme le premier partenaire français de Contentful, société leader dans le domaine des CMS headless. À travers cette annonce, Kaliop démontre une nouvelle fois sa capacité à maîtriser les environnements technologiques les plus avancés et à les utiliser pour déployer des projets de grande envergure en France comme à l’international.

Plus qu’un simple CMS, Contentful est une solution de gestion de contenu de type Content as a service (CaaS) qui s’appuie sur l’architecture API first. Concrètement, la solution de nouvelle génération de Contentful donne la possibilité de publier rapidement des contenus sur plusieurs plateformes, permettant ainsi aux clients de Kaliop d'offrir une expérience client omnicanal plus fluide et de meilleure qualité.

"L’infrastructure de contenu s’est imposée comme la solution software à choisir pour gérer du contenu numérique d'une manière évolutive et sécurisée. Elle s'appuie sur les avantages d'un CMS headless, permettant aux entreprises de créer et de diffuser rapidement et facilement du contenu pour n'importe quelle expérience numérique," commente Sascha Konietzke, CEO et co-fondateur de Contentful. “En tant que pionnier de l'infrastructure de contenu, nous sommes ravis que Kaliop ait choisi Contentful pour aider les plus grandes marques mondiales à réussir leur transformation numérique.”

Gilles Guirand, CTO chez Kaliop : “Nous sommes heureux d’officialiser ce partenariat stratégique. Le groupe Kaliop a toujours positionné les technologies innovantes et performantes au sein de son offre. En devenant le premier partenaire français de Contentful, nous allons prendre une forte avance sur le marché et offrir toujours plus de valeur ajoutée à nos clients.”