Kalray : Comptes consolidés 2018

Tableau des flux de trésorerie

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (K€) 31 décembre 31 décembre 2018 2017 Résultat net consolidé -8 532 -6 843 Amortissements et provisions 4 585 7 108 Plus ou moins value de cession - 37 Retraitement produit des subventions -1 682 -2 785 Charges financières sans incidence sur la trésorerie 2 163 Autres retraitements -42 144 Capacité d'autofinancement -3 509 -2 339 Variation des stocks 23 -35 Variation des créances clients et autres débiteurs(hors créance de CIR) -404 191 Variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs (hors préfinancement du CIR) -694 -219 Variation de la créance de CIR net de préfinancement du CIR -2 189 -34 Variation du BFR -3 264 -97 Flux de trésorerie générés par l'exploitation -6 773 -2 435 Acquisition d'immobilisations -3 226 -3 289 Production immobilisée nette des subventions reçues -5 336 -3 545 Cessions/remboursements d'immobilisations 213 0 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements -8 349 -6 834 Augmentation de capital (nette) (*) 40 942 6 689 Avances en comptes courants - 2 110 Emission d'emprunts obligataires - 2 029 Contrat de liquidité -350 Subventions perçues d'avance (**) 988 Avances conditionnées (nettes) -539 615 Remboursements d'emprunts -91 -31 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 40 950 11 413 Incidence des variations des cours des devises - 8 Variation de la trésorerie 25 828 2 151 Trésorerie d'ouverture 2 954 803 Trésorerie de clôture 28 782 2 954

(*)Augmentation de capital nette des frais d'augmentation de capital (44 701 K€), minorée de l'intégratio des avances en comptes courants (-1596 K€) et de la prime de non c onversion et intérêts de l'emprunt obligataire (-1632 K€).

(**) Subventions perçues au titre de projets non en core immobilisés.

