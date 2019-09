Kalray : LA PLATEFORME " ADAPTATIVE AUTOSAR " D'AUBASS PORTÉE SUR LE PROCESSEUR INTELLIGENT MPPA® DE KALRAY

LA PLATEFORME « ADAPTATIVE AUTOSAR » D'AUBASS PORTÉE

SUR LE PROCESSEUR INTELLIGENT MPPA® DE KALRAY

Cette solution permet de fournir le très haut niveau de performance nécessaire aux véhicules autonomes et au contrôle centralisé automobile, qui requièrent

un traitement temps-réel de données volumineuses et le support d'applications hétérogènes.

Tokyo (Japon) et Grenoble (France), le 3 septembre 2019 - AUBASS CO., Ltd. et Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) annoncent le portage de la plateforme Adaptative AUBIST - une plateforme logicielle conforme aux spécifications « Adaptative AUTOSAR » - sur le processeur intelligent MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») de Kalray. Cette solution a d'ores et déjà été mise à disposition de plusieurs constructeurs automobiles de premier plan.

AUTOSAR (« AUTomotive Open System ARchitecture ») est un partenariat international, regroupant des constructeurs automobiles, des entreprises des secteurs de l'électronique, du semi-conducteur et du logiciel, qui vise à développer une architecture logicielle ouverte et standardisée pour les unités de contrôle électronique (« Electronic Control Unit » ou ECU) utilisées dans l'industrie automobile. BMW Group, Bosch, Continental, Daimler AG, Ford, General Motors, PSA Group, Toyota et le groupe Volkswagen font partie des principaux membres d'AUTOSAR. Par comparaison à « AUTOSAR Classic », la version « AUTOSAR Adaptive » offre le support des systèmes d'exploitation multi-process POSIX1. Cette version permet également la mise à jour des logiciels via une plateforme OTA (« Over The Air » i.e. par liaison radio) afin de faire évoluer les applications et les fonctionnalités d'un ECU haute performance tout au long du cycle de vie du véhicule.

La plateforme « Adaptative AUBIST » est conforme aux spécifications définies par AUTOSAR pour les systèmes automobiles embarqués nécessitant une puissance de calcul et des performances très élevées. Elle fonctionne sur le système d'exploitation AUBIST POSIX d'AUBASS, un système temps réel conforme aux spécifications POSIX et possédant un micro-noyau distribué innovant. Celui-ci permet d'exploiter pleinement l'architecture parallèle multi-coeur du processeur MPPA® de Kalray et de bénéficier ainsi de toute la puissance de calcul permise par cette architecture.

La combinaison de ces deux technologies constitue l'une des meilleures solutions en terme de performance, pour l'électronique automobile embarquée, nécessitant une puissance de calcul élevée (systèmes d'assistance à la conduite ou ADAS, conduite autonome, etc). Ces applications requièrent en effet des opérations temps-réel sur une quantité importante de données issues de capteurs, de traitement d'images ou de la voix, de cryptage et de traitement du signal.

La plateforme Adaptative AUBIST maximise les performances du processeur MPPA® de Kalray et permet ainsi de développer et de déployer des systèmes intégrés à faible consommation. Nous sommes ravis de pouvoir désormais associer les processeurs intelligents de Kalray aux plateformes conformes au standard AUTOSAR » , explique Stéphane Cordova, Vice Président de la Business Unit Embedded de Kalray.

1 POSIX (Portable Operating System Interface) : POSIX est une famille de normes spécifiées par la société IEEE Computer Society pour maintenir la compatibilité entre les systèmes d'exploitation.

1