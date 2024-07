La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, s'adressera aux principaux donateurs démocrates vendredi, selon le New York Times, après que le président Joe Biden a déclaré qu'il prévoyait de retourner en campagne la semaine prochaine, alors que de plus en plus de législateurs l'ont appelé à se retirer.

Le message que Mme Harris entend faire passer au réseau de donateurs lors de cet appel de 30 minutes, organisé à la dernière minute, n'a pas été précisé immédiatement, a indiqué le Times, citant deux personnes invitées à participer à l'entretien. La campagne de Joe Biden n'a pas fait de commentaire immédiat sur ce rapport.

Par ailleurs, CBS News a rapporté que la campagne de Joe Biden organisait une réunion de tout le personnel vendredi, citant une source familière de l'affaire.