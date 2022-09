Kanye West cherche à mettre fin au partenariat de vêtements avec Gap

Ses avocats affirment que la chaîne de vêtements n'a pas respecté sa part du marché.

Une lettre consultée par Reuters indique que la chaîne n'a pas vendu les produits Yeezy de la marque Gap dans les magasins de briques et de mortier, et n'a pas ouvert de boutiques dédiées.

West, connu sous le nom de Ye, a signé un accord de 10 ans avec Gap en 2020 pour créer la ligne de vêtements.

Le premier produit de Yeezy Gap - une veste polaire bleue - s'est vendu en quelques heures l'année dernière.

Mais les liens entre le rappeur et l'entreprise sont de plus en plus tendus, West menaçant de se retirer de la marque sur les médias sociaux.

The Gap a connu des difficultés, pointant du doigt l'inflation et les styles dépassés chez Old Navy.

Le grand patron de l'entreprise est parti brusquement en juillet.

West veut ouvrir ses propres magasins Yeezy pour, je cite, "rattraper le temps perdu", selon son avocat.

The Gap n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.