Kaplan (Fed) pourrait changer d'avis sur la trajectoire des taux

EL PASO, Texas, 2 octobre (Reuters) - Robert Kaplan, président de la Réserve fédérale de Dallas, se dit à l'aise avec une nouvelle hausse des taux cette année et le scénario de base en prédit deux autres l'an prochain mais cela pourrait changer s'il a le sentiment que la croissance économique doit être freinée.

La Fed a relevé la semaine dernière le taux des Fed funds pour la troisième fois cette année, le portant à une marge de 2% à 2,25%. Pour Kaplan, le taux "neutre" se situe entre 2,5% et 2,75% et donc "mathématiquement, il faut au moins deux autres hausses pour parvenir à ce niveau", a-t-il dit à la presse.

"Il faut voir s'il est pertinent de faire plus; je me ferai mon jugement au fur et à mesure et pour l'heure je n'ai rien décidé", a-t-il ajouté, précisant qu'il ne réclamait pas une "pause" dans le cycle de resserrement monétaire mais plutôt un examen attentif de la courbe des taux, des perspectives de croissance et des capacités inemployées du marché du travail. (Ann Saphir Wilfrid Exbrayat pour le service français)