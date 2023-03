Kashkari de la Fed : ouvert à une hausse de taux de 25 ou 50 pb

"Je pense que mes collègues sont d'accord avec moi pour dire que le risque de sous-serrage est plus grand que le risque de sur-serrage", a déclaré M. Kashkari lors d'un événement organisé par le Business CEO de Sioux Falls. Étant donné que l'inflation dans les données récentes n'a pas reculé comme prévu, il a déclaré qu'il pourrait devoir revoir à la hausse sa propre trajectoire prévue pour les futures hausses de taux de la Fed.

L'année dernière, la Fed a augmenté les taux d'intérêt plus rapidement que jamais au cours des 40 dernières années afin de faire baisser l'inflation élevée. Les décideurs ont réduit ce rythme lors de leur dernière réunion des 31 janvier et 1er février. À l'époque, le président de la Fed, Jerome Powell, a noté les débuts d'un processus désinflationniste, et la banque centrale a relevé le taux directeur d'un quart de point seulement, à 4,5 %-4,75 %.

Depuis lors, les données sur l'inflation sont apparues plus fortes que prévu, les prix selon l'indice préféré de la Fed ayant augmenté de 5,4 % en janvier par rapport à l'année précédente, plus rapidement qu'en décembre et bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

Entre-temps, le marché du travail a été, selon les mots de Kashkari, "chaud", le taux de chômage tombant à 3,4 % en janvier, le plus bas depuis 1969.

Les décideurs de la Fed publieront leurs prochaines prévisions concernant la trajectoire appropriée des taux à l'issue de leur prochaine réunion, plus tard ce mois-ci. M. Kashkari a déclaré qu'il penche pour une trajectoire des taux vers un point final plus élevé que les 5,4 % qu'il voyait précédemment.