Kashkari voit le taux d'intérêt cible de la Fed atteindre un sommet à 5,4 %.

"À mon avis ... il sera approprié de continuer à augmenter les taux au moins lors des prochaines réunions jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation a atteint son pic", a déclaré M. Kashkari dans un essai publié sur le site Web de la banque fédérale régionale, même s'il a noté des preuves croissantes que les pressions sur les prix semblent avoir passé leur pire.

La banque centrale américaine, qui a rapidement augmenté les taux d'intérêt en 2022 pour lutter contre l'inflation élevée, envisage un point d'arrêt dans son cycle de resserrement actuel au printemps de cette année. Son principal taux directeur se situe actuellement dans une fourchette cible de 4,25 % à 4,50 %.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed en décembre a montré que les responsables de la fixation des taux se concentrent toujours sur le contrôle du rythme de la hausse des prix, tout en s'inquiétant de toute "perception erronée" sur les marchés financiers, selon laquelle leur détermination à lutter contre l'inflation serait en train de faiblir.

La prévision de Kashkari de 5,4 % comme point d'arrêt se situe à l'extrémité la plus agressive des décideurs de la Fed, bien que 15 sur 19 d'entre eux s'attendent à ce que le taux cible augmente de trois quarts de point de pourcentage ou d'un point de pourcentage complet dans les mois à venir.

M. Kashkari, dont les projections de l'année dernière sur la direction que devraient prendre les taux d'intérêt en 2023 étaient les plus pessimistes de tous les responsables politiques de la Fed, a également déclaré que les taux devraient être maintenus à leur sommet initial pendant une période "raisonnable" afin de laisser le temps aux actions de la banque centrale de faire leur chemin dans l'économie et de continuer à faire reculer l'inflation.

Il a également averti que la route serait probablement cahoteuse et a indiqué une tendance à dépasser la cible plutôt qu'à la sous-pondérer pour faire baisser l'inflation.

"Pour être clair, dans cette phase, tout signe de progrès lent qui maintient l'inflation élevée pendant plus longtemps justifiera, à mon avis, de porter le taux directeur potentiellement beaucoup plus haut", a déclaré Kashkari.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également indiqué clairement que la banque centrale s'attend à maintenir les taux à un niveau élevé pendant une période non spécifiée et a repoussé les attentes de réductions de taux cette année.

Bien sûr, beaucoup dépend de la façon dont les données entrantes, en particulier sur l'inflation et la force du marché du travail, renforcent ce point de vue. Malgré un affaiblissement des pressions sur les prix à la fin de l'année dernière, la jauge d'inflation préférée de la Fed augmente toujours à un taux annuel de 5,5 %, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Les données publiées mercredi ont également montré que les offres d'emploi, un indicateur étroitement surveillé comme un proxy pour les pénuries sur le marché du travail et la pression sur les employeurs pour donner des augmentations de salaire plus élevées que la normale, n'ont que modérément baissé en novembre.

Pour sa part, M. Kashkari a réitéré que la Fed doit éviter de réduire les taux prématurément. "Ce serait une erreur coûteuse, donc la décision de réduire les taux ne devrait être prise qu'une fois que nous sommes convaincus d'avoir véritablement vaincu l'inflation", a-t-il déclaré.

S'appuyant sur la poussée inattendue de l'inflation causée par les déséquilibres de l'offre et de la demande au cours des deux dernières années, M. Kashkari a également fustigé l'incapacité des cadres économiques traditionnels de la Fed et d'ailleurs à prévoir l'inflation en dehors des canaux du marché du travail et des attentes en matière d'inflation et a appelé à l'élaboration de nouveaux modèles pour prévoir une inflation élevée.

"D'après ce que je peux dire, nos modèles semblent mal équipés pour gérer une source d'inflation fondamentalement différente, plus précisément, dans ce cas, une inflation par poussée des prix", a-t-il déclaré.