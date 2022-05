Kate Moss témoigne en faveur de Johnny Depp dans une affaire de diffamation

La star de "Pirates des Caraïbes", 58 ans, poursuit Heard en Virginie pour 50 millions de dollars, affirmant qu'elle l'a diffamé lorsqu'elle a déclaré être victime de violence domestique. Heard, 36 ans, a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, affirmant que Depp l'a diffamée lorsque son avocat a déclaré que ses affirmations étaient un "canular".

Mercredi, les avocats de Depp ont appelé Moss comme témoin de réfutation après que Heard ait témoigné d'une fois où elle craignait que Depp ne pousse sa sœur dans un escalier. Heard a déclaré qu'elle se souvenait de "rumeurs" selon lesquelles Depp aurait poussé Moss dans un escalier et qu'elle avait giflé Depp pour l'empêcher de faire du mal à sa sœur.

Moss, qui est sortie avec Depp de 1994 à 1998, a témoigné qu'elle a glissé sur un escalier et s'est blessée au dos pendant des vacances que le couple a prises en Jamaïque. Depp s'est précipité pour l'aider, l'a portée dans sa chambre et a appelé les services médicaux, a-t-elle dit.

"Il ne m'a jamais poussée, donné des coups de pied ou jeté dans les escaliers", a déclaré Moss, qui a comparu par vidéo depuis l'Angleterre.

Les plaidoiries finales dans cette affaire, qui est entendue en Virginie, sont prévues pour vendredi.

Lors d'un précédent témoignage, Depp a déclaré aux jurés qu'il n'avait jamais frappé Heard et a soutenu que c'était elle qui était devenue violente.

Le couple s'est rencontré en 2011 lors du tournage de "The Rum Diary" et s'est marié en février 2015. Leur divorce a été finalisé environ deux ans plus tard.

Au centre de l'affaire judiciaire se trouve un article d'opinion de Heard paru en décembre 2018 dans le Washington Post. L'article ne mentionne jamais le nom de Depp, mais son avocat a déclaré aux jurés qu'il était clair que Heard faisait référence à lui lorsqu'elle a dit qu'elle était "une figure publique représentant les abus domestiques."

Depp, qui faisait autrefois partie des plus grandes stars d'Hollywood, a déclaré que les allégations de Heard lui ont "tout coûté". Un nouveau film "Pirates" a été mis en attente, et Depp a été remplacé dans la franchise cinématographique "Fantastic Beasts", un spin-off de "Harry Potter".

Les avocats de Heard ont fait valoir qu'elle avait dit la vérité et que son opinion était protégée par la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation contre le Sun, un tabloïd britannique, qui l'avait qualifié de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué qu'il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Les avocats de Depp ont déposé l'affaire aux États-Unis dans le comté de Fairfax, en Virginie, car le Washington Post y est imprimé. Le journal n'est pas un défendeur.