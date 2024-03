(Le titre de Kate est corrigé en Princesse de Galles dans le titre)

LONDRES (Reuters) - Kate, la princesse de Galles britannique, a remercié le public pour son soutien dans son premier message public depuis qu'elle a subi une opération abdominale en janvier, accompagné d'une photo d'elle avec ses trois enfants.

La photo, prise par son mari, l'héritier du trône, le prince William, montre Kate, 42 ans, souriante et en bonne santé, entourée des princes George et Louis et de la princesse Charlotte.

"Merci pour vos bons vœux et votre soutien continu au cours des deux derniers mois", a écrit Kate dans un message sur X dimanche. "Nous vous souhaitons à tous une bonne fête des mères".

La fête des mères est célébrée dimanche en Grande-Bretagne.

Kate a passé deux semaines à l'hôpital en janvier après avoir été opérée d'une maladie non cancéreuse mais non spécifiée. Elle n'a pas été vue en public depuis lors et son bureau, Kensington Palace, a déclaré qu'il était peu probable qu'elle reprenne ses fonctions officielles avant Pâques, qui tombe à la fin de ce mois.