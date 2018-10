Kavanaugh devrait être confirmé à la Cour suprême américaine ce samedi

* Deux sénateurs indécis ont annoncé qu'ils voteraient en sa faveur

* La confirmation de son candidat serait une victoire politique pour Donald Trump

* L'affaire a accentué les antagonismes au sein de la société américaine (Actualisé avec Lisa Murkowski, réactions et nouvelles arrestations § 6-7-8-14-19-20)

par Amanda Becker et Richard Cowan

WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à vie à la la Cour suprême des Etats-Unis, devrait être confirmé ce samedi par le Sénat en dépit des accusations d'inconduite sexuelle dont il fait l'objet.

La nomination de Brett Kavanaugh offrirait une précieuse victoire à Donald Trump, dont la volonté est de consolider la prédominance conservatrice de la plus haute juridiction des Etats-Unis et de faire pencher le système judiciaire à droite.

Ses chances d'être confirmé comme nouveau juge de la Cour suprême se sont sensiblement accrues vendredi avec l'annonce de la sénatrice républicaine Susan Collins et du sénateur démocrate Joe Manchin qu'ils voteraient pour lui.

Ces deux voix sont considérées comme cruciales, alors que les républicains disposent d'une courte majorité au Sénat - 51 des 100 sièges - et que toute défection, ou tout soutien d'un ou de plusieurs démocrates, peut être décisif lors du vote du Sénat en séance plénière prévu samedi.

Vendredi, le juge de Washington, qui est âgé de 53 ans, a franchi le dernier obstacle avant le vote de confirmation, les sénateurs ayant voté par 51 voix contre 49 la clôture du processus de nomination.

Une seule voix républicaine, celle de Lisa Murkowski, a manqué à l'appel. L'élue de l'Alaska a annoncé vendredi soir qu'elle se prononcerait contre la nomination de Kavanaugh lors du vote définitif. Un choix "atroce", a-t-elle dit.

Mais elle a ajouté qu'après avoir entendu l'universitaire Christine Blasey Ford, qui accuse Kavanaugh d'une tentative de viol lorsqu'ils étaient lycéens, en 1982, elle ne pouvait pas conclure que le juge est "la personnalité qualifiée pour ce poste en ce moment".

En cas d'égalité à 50 voix contre 50, c'est le vice-président, le républicain Mike Pence, qui ferait la différence. Mais Joe Manchin ayant annoncé qu'il voterait pour la nomination de Kavanaugh, il ne sera pas nécessaire, sauf coup de théâtre, d'en passer par la voix prépondérante du vice-président.

TRUMP EXPRIME SA FIERTÉ SUR TWITTER

La nomination de Kavanaugh tient en haleine les Etats-Unis depuis que ce juge conservateur choisi par Donald Trump pour prendre le poste laissé vacant par le modéré Anthony Kennedy, parti à la retraite en juillet dernier, a été accusé le mois dernier d'agression sexuelle par plusieurs femmes.

En plus de sa dimension politique, en pleine campagne en vue des élections de mi-mandat du 6 novembre, le débat a pris une tournure sociétale et personnelle après la révélation des accusations de Christine Blasey Ford. Deux autres femmes l'accusent aussi d'inconduite sexuelle dans les années 1980.

Kavanaugh a nié ces accusations avec véhémence.

Pour expliquer sa décision de soutenir Kavanaugh, la républicaine Susan Collins, élue du Maine, a dit vendredi dans une allocution au Sénat que les accusations visant le juge n'étaient pas suffisamment convaincantes.

Le démocrate Joe Manchin, en campagne pour sa réélection en Virginie-Occidentale, un Etat qui a voté Trump lors de la présidentielle de 2016, a déclaré aux journalistes que l'enquête approfondie menée par le FBI n'avait pas permis de corroborer les accusations de Christine Blasey Ford.

"Je crois le Dr Ford. Quelque chose est arrivé au Dr. Ford. Mais je ne crois pas que les faits démontrent qu'il s'agissait de Brett Kavanaugh", a-t-il expliqué.

Des manifestants se sont de nouveau réunis Sénat pour protester contre la nomination de Kavanaugh, en s'écriant "Honte !". Une centaine d'entre eux ont été arrêtés dans l'enceinte du Sénat et devant la siège de la Cour suprême, a annoncé la police du Capitole.

Si la nomination de Kavanaugh venait à être confirmée, la Cour suprême serait à dominante conservatrice, avec un avantage de 5 voix contre 4 en cas de désaccord sur des questions épineuses telles que le droit à l'avortement ou l'immigration.

En théorie, Kavanaugh pourrait siéger à la Cour suprême dès mardi lors de la prochaine session de la juridiction, après la tenue de son vote de confirmation et son intronisation.

Donald Trump, qui a répété son soutien à Kavanaugh, a fait part de son enthousiasme après le résultat du vote de procédure de vendredi au Sénat. "Très fier que le Sénat a voté 'OUI' pour faire avancer la nomination du juge Brett Kavanaugh", a écrit le président américain sur Twitter.

Pour les adversaires de Kavanaugh, les conditions dans lesquelles la procédure de confirmation s'est déroulée laisseront planer "une ombre au-dessus de sa tête", selon l'expression de Brian Fallon, directeur du groupe Demand Justice.

"Il sera un juge illégitime, et sa confirmation va marquer un point de non retour pour la Cour suprême et sa réputation d'être une branche apolitique du gouvernement", ajoute-t-il.

(avec David Morgan, Ginger Gibson et Eric Beech Jean-Stéphane Brosse, Eric Faye et Jean Terzian pour le service français, édité par Henri-Pierre André)