Kazakhstan-Large victoire du parti au pouvoir aux législatives

ALMATY/NUR-SULTAN, 10 janvier (Reuters) - Le parti de l'ex-président Nursultan Nazarbaïev est arrivé très largement en tête des élections législatives organisées au Kazakhstan, ont annoncé dimanche les autorités.

Nur Otan, sa formation politique, a obtenu près de 72% des suffrages, selon Public Opinion, un institut de sondage kazakh.

Ce résultat a été immédiatement dénoncé par l'opposition. Plusieurs dizaines de manifestants se sont brièvement réunis dans les rues d'Almaty pour réclamer la mise à l'écart de Nursultan Nazarbaïev.

Arrivé à la tête du Kazakhstan il y a près de trois décennies, Nursultan Nazarbaïev, qui a 80 ans, a démissionné de la présidence en 2019 mais conserve toujours d'importantes prérogatives à la tête de l'Etat et détient des postes clés, dont celui de président du conseil de sécurité nationale et chef du parti au pouvoir. (Mariya Gordeyeva à Almaty et Tamara Vaal à Nur-Sultan; version française Nicolas Delame)