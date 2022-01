Kazakhstan-Les manifestations se poursuivent après la chute du gouvernement

par Olzhas Auyezov

ALMATY, 5 janvier (Reuters) - Des manifestants ont pris d'assaut des bâtiments publics dans plusieurs grandes villes du Kazakhstan mercredi, la démission du gouvernement n'ayant pas suffi à apaiser le mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant dans ce pays d'Asie centrale.

Une vidéo diffusée par un blogueur kazakh fait état d'un incendie dans la mairie d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, et de coups de feu audibles à proximité. Des vidéos diffusées en ligne montrent également un incendie dans le bureau voisin du procureur.

Des manifestants semblent avoir franchi les cordons des forces de sécurité, malgré l'envoi par ces dernières de grenades incapacitantes dont les explosions pouvaient être entendues dans tout le centre-ville.

Le chef de la police a déclaré que des "extrêmistes et radicaux" étaient en train d'attaquer la ville et précisé que la police, la garde nationale et l'armée avaient été déployées pour des opérations de sécurité.

Un correspondant de Reuters a vu mercredi des milliers de manifestants avancer vers le centre-ville d'Almaty, les forces de sécurité n'ayant pas réussi à les disperser avec du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes.

ETAT D'URGENCE

Le président du Kazakhstan, Kassim-Jomart Tokaïev, a déclaré mercredi l'état d'urgence dans la capitale du pays, Noursoultan, après l'avoir déjà fait pour Almaty et la région avoisinante.

Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs annoncé dans un communiqué l'arrestation de plus de 200 personnes à la suite d'attaques contre des bâtiments officiels dans les villes de Chimkent et Taraz, au sud du pays.

Une vidéo mise en ligne montre également la police utilisant un canon à eau et des grenades paralysantes contre des manifestants devant la mairie d'Aktobe, la capitale d'une province occidentale du Kazakhstan.

Les manifestations ont commencé dans l'ouest de l'ancienne république soviétique dimanche en raison de l'augmentation du prix du carburant, ce qui a conduit à la démission du gouvernement mercredi.

Ces troubles contrastent avec la réputation de l'ancienne république soviétique, considérée comme politiquement stable et contrôlée d'une main de fer, qui a attiré des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers dans ses industries pétrolière et métallurgique depuis son indépendance.

S'exprimant devant le gouvernement intérimaire, Kassim-Jomart Tokaïev a demandé que le plafond du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) soit réinstauré, alors que sa suppression samedi est à l'origine des manifestations, et que les prix d'autres biens de consommation "importants socialement" soient aussi régulés. (Reportage Olzhas Auyezov; version française Valentine Baldassari et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)