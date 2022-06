Kazimir de la BCE : nous devons relever les taux de 50 pb en septembre

"L'été n'est pas la fin de quoi que ce soit, juste le début", a déclaré M. Kazimir dans des commentaires envoyés par e-mail. "À l'automne, concrètement en septembre, nous continuerons à relever les taux et là, je vois clairement la nécessité d'accélérer le rythme et de procéder à une augmentation de 0,50 %", a-t-il ajouté.

La BCE a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en juillet et a déclaré qu'une augmentation plus importante pourrait être nécessaire en septembre car les pressions inflationnistes augmentent et s'étendent, ce qui augmente le risque que la croissance élevée des prix s'installe.

"De mon point de vue, il est plus raisonnable d'agir préventivement que de se gratter la tête après coup pour savoir pourquoi nous avons tardé", a déclaré M. Kazimir, le gouverneur de la banque centrale slovaque.

"Les données à venir ne font que me rassurer sur le fait qu'il n'y a aucune raison d'hésiter. Les taux d'intérêt négatifs doivent appartenir au passé en septembre."

La BCE voit désormais l'inflation atteindre 6,8 % cette année, soit plus de trois fois son objectif, et la croissance des prix pourrait se maintenir au-dessus de 2 % jusqu'en 2024, ce qui augmente le risque que les entreprises et les ménages perdent confiance dans l'engagement de la banque à assurer la stabilité des prix.

M. Kazimir a déclaré que l'inflation resterait élevée pendant un certain temps, y compris à deux chiffres en Slovaquie l'année prochaine.

Il a déclaré que le resserrement de la BCE intervenait alors que l'économie ralentissait.

"Indépendamment du réglage actuel de la politique monétaire, il y a des trimestres de faible croissance devant nous, peut-être même une période temporaire de léger déclin dans certains pays de la zone euro", a déclaré M. Kazimir.