Kedrion s'associe à BPL pour créer un acteur mondial dans le domaine des médicaments dérivés du plasma.

La société de capital-investissement Permira a déclaré qu'elle détiendrait une participation majoritaire dans l'entreprise combinée, qui emploie plus de 4 000 personnes dans le monde.

Dans le cadre de la transaction, les fonds conseillés par Permira et leur co-investisseur Abu Dhabi Investment Authority ont convenu avec les actionnaires existants de Kedrion - la famille Marcucci et FSI - d'acquérir et de combiner conjointement Kedrion et BPL.

Le FSI a déclaré qu'il réinvestirait dans le nouveau groupe avec la famille Marcucci pour soutenir sa prochaine étape de croissance.

"La combinaison créera un acteur mondial dans le domaine des médicaments dérivés du plasma sanguin humain, qui traitent les patients atteints de maladies rares et potentiellement mortelles", a déclaré Permira dans son communiqué.

BPL Group a été partiellement privatisé en 2013, avec une participation majoritaire vendue à Bain Capital. En 2016, BPL a été racheté par un groupe d'investisseurs contrôlé par le chinois Tiancheng International Investment Ltd.

Lazard, Natixis, Pedersoli et Carnelutti ont conseillé les actionnaires de Kedrion. Morgan Stanley, EY, Giliberti Triscornia e Associati et Latham & Watkins ont travaillé avec Permira. BofA Securities et Goodwin Procter ont conseillé BPL.

(1 $ = 0,8810 euros)