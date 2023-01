Keensight Capital acquiert Onventis

Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout annonce l’acquisition d’Onventis, un fournisseur de premier plan de solutions d’achats sur le cloud pour les entreprises de taille moyenne en Allemagne, au Benelux et dans les pays nordiques, à la suite d'une sortie de Main Capital Partners. Main Capital a investi dans Onventis en 2019 et a soutenu l'entreprise pour qu'elle devienne un fournisseur leader de logiciels Source-to-Pay (S2P) pour les entreprises de taille moyenne.



Fondée en 2000 et basée à Stuttgart, Onventis propose des logiciels qui permettent de piloter l'ensemble de la chaîne de valeur du processus d'achat des entreprises (" Source-to-Pay "). Keensight, qui suit le secteur des logiciels de gestion des dépenses depuis des années, a très tôt identifié Onventis comme un leader, car Onventis se différencie par une offre de produits complète et robuste, une vision stratégique claire et une exécution fluide.



Keensight va désormais soutenir Onventis dans sa volonté de devenir un champion international des solutions cloud sur le marché des moyennes entreprises. Pour ce nouveau partenariat, l'ensemble de l'équipe de direction d'Onventis reste en place et investit aux côtés de Keensight Capital.