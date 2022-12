Kellogg cède ses opérations russes à la société locale Chernogolovka

Le fabricant de Corn Flakes a suspendu plus tôt cette année toutes les importations de ses produits en Russie et a retiré ses investissements, y compris la publicité et les promotions dans le pays, suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les activités de Kellogg en Russie représentent actuellement moins de 1 % des ventes nettes, a déclaré un porte-parole de l'entreprise, ajoutant que le maintien de ses activités dans ce pays est désormais devenu intenable.

Kellogg rejoint une liste d'entreprises occidentales qui ont vendu leurs actifs russes pour se conformer aux sanctions imposées à Moscou en raison du conflit en Ukraine.

La vente est soumise à un certain nombre d'approbations réglementaires du gouvernement local, a déclaré la société.