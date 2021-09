Kem One (PVC) passe sous pavillon américain

Lyon (awp/afp) - Le producteur français de PVC Kem One (1.400 salariés environ) va être racheté par le fonds d'investissement américain Apollo Global Management, a annoncé mardi son propriétaire, l'industriel Alain de Krassny, qui a spectaculairement redressé l'entreprise depuis huit ans.

L'option de vente signée vendredi devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année si l'opération obtient les autorisations nécessaires. Le groupe a plusieurs usines en France et une en Espagne.

M. de Krassny n'a pas dévoilé le montant de la transaction, indiquant seulement qu'il reverserait 10% de sa plus-value aux salariés. Une promesse faite à la barre du tribunal de commerce de Lyon fin 2013.

Il avait alors repris la société, en faillite, avec un autre fonds américain, OpenGate Capital. Les deux partenaires se sont séparés en 2017, le premier conservant les activités amont (la production de PVC) et le second l'aval (fabrication de produits finis).

L'ancien de Rhône-Poulenc, qui aura bientôt 79 ans, a envisagé un legs familial mais ses proches, qui vivent en Autriche où il a fondé l'entreprise Donau Chemie, n'ont pas souhaité poursuivre l'aventure Kem One en France.

"J'ai donc recherché un partenaire qui partage ma vision du business, c'est-à-dire la nécessité de poursuivre les investissements stratégiques pour assurer la pérennité de l'entreprise", explique l'industriel à l'AFP.

Apollo, géant mondial du capital-investissement présent, est présent dans de nombreux secteurs.

En France, en 2015, il avait notamment racheté Verallia, filiale d'emballage de Saint-Gobain, introduite en Bourse par la suite, et était entré au capital de l'équipementier aéronautique Latécoère, avant de revendre ses parts quatre ans plus tard. Dans la chimie, le fonds est présent au capital de LyondellBasell.

M. de Krassny a redressé Kem One plus vite que prévu en augmentant les effectifs et en investissant "à marche forcée", aidé par un prêt de l'État en 2015. Au total, plus de 600 millions d'euros (653,6 millions de francs suisses) auront été engagés à fin 2021.

Pour réduire ses coûts énergétiques et son empreinte environnementale, le groupe a notamment renouvelé l'électrolyse du site de Lavera (Bouches-du-Rhône). Il fait actuellement de même à Fos-sur-Mer, où il mettra bientôt en service son propre terminal d'éthylène, essentiel à la production de PVC.

Des investissements qu'Apollo s'est engagé à poursuivre. "C'est la meilleure des garanties qu'on puisse offrir à nos salariés pour l'avenir", estime l'actuel directeur général de Kem One, Frédéric Chalmin, qui restera à son poste.

Après quelques sueurs froides - et une pollution en Méditerranée - en 2020, des résultats record sont attendus pour 2021, avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice après impôts avoisinant les 130 millions.

