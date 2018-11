Kempen CM : Les marchés financiers ont surréagi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Incertitude » est le leitmotiv de Joost van Leenders, Investment Strategist chez Kempen Capital Management, dans sa description des marchés financiers. Incertitude liée à la durabilité et à la vigueur de la croissance économique. Incertitude quant à l’impact de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Incertitude autour du budget italien et de la hausse du rendement de l’obligation Italie 10 ans. Incertitude liée au Brexit et aux conséquences de l’augmentation de l’inflation, de taux d’intérêt plus élevés et de Banques centrales moins accommodantes.Joost van Leenders souligne que l'économie américaine semble se porter comme un charme. En Europe par contre elle est légèrement décevante. Mais cette économie, exceptionnellement robuste en 2017, est repassée en 2018 à un niveau de croissance plus mesuré. “Nous y sommes habitués”, dit l'expert.“Les avertissements sur les résultats des sociétés semblent révéler un comportement moutonnier ", analyse-t-il en recommandant de modérer les attentes. Selon Joost van Leenders, les marchés financiers traversent une période plus difficile, mais il est d'avis qu'ils surréagissent actuellement.