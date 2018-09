Kempen CM : l'important, c'est le rythme auquel les disruptions se produisent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Les disruptions sont encore une fois redevenues la problématique majeure sur les marchés financiers », observe Floris Oliemans, gérant de portefeuille senior chez Kempen Capital Management. Pour ce dernier, l'accent mis sur les disruptions s'est traduit par la progression des valorisations des entreprises de technologie et par une baisse des multiples des secteurs traditionnels comme l'automobile, la santé et l'énergie.Mais prévient-il, les évolutions technologiques prennent parfois plusieurs dizaines d'années et pas seulement quelques années tandis que les disruptions sont valorisées sur le champ par le marché.Floris Oliemans affirme que cette surréaction crée des opportunités d'investissement dans des secteurs où les évolutions seront plus lentes que les marchés financiers ne l'imaginent.Pour illustrer son raisonnement, Kempen CM prend l'exemple des voitures électriques autonomes, dont il ne doute pas qu'elles détiendront une part de marché importante dans les années à venir. Le scénario d'un remplacement complet des voitures avec conducteur équipées de moteurs à combustion est même vraisemblable. Les voitures électriques procurent en effet une meilleure expérience de conduite, consomment moins d'énergie et émettent bien moins de gaz à effet de serre. Les voitures autonomes permettent d'améliorer la sécurité, d'optimiser l'utilisation du parc de véhicules existant et de mieux utiliser le temps passé dans le véhicule." Quand vous additionnez ces deux tendances, les temps s'annoncent difficiles pour les constructeurs d'automobiles traditionnels " résume le gestionnaire d'actifs.Il pense que les marchés financiers ont raison quand il juge inéluctables ces évolutions. Mais le gérant considère qu'ils ont tort quand ils tablent sur le fait qu'elles vont se produire rapidement et que leurs conséquences se manifesteront, elles aussi, rapidement.BMW fournit pour lui un bon exemple du pessimisme dont est victime actuellement l'industrie automobile. Sur la base des résultats 2017, les actions de la société se paient près de six fois les bénéfices. Cette sous évaluation est largement due pour lui à la crainte de voir BMW disrupté par les voitures électriques autonomes.Floris Olieman s'attend à ce que les disruptions produites par les voitures électriques rencontrent les mêmes obstacles que les grands bouleversements qui ont affecté le domaine de l'énergie. " Nous pensons que, même quand les voitures électriques domineront le marché, les constructeurs automobiles actuels, comme BMW, tireront parfaitement leur épingle du jeu en raison de leur expertise dans la production de masse de véhicules ", précise-t-il.L'arrivée des voitures autonomes est potentiellement plus dévastatrice que celle d'un nouveau mode de propulsion dans la mesure où elle rend moins indispensable d'être propriétaire de son véhicule. Mais la commercialisation des voitures autonomes paraît encore lointaine, les gens ayant dû mal à remettre leur destin dans les mains d'ordinateurs et les obstacles réglementaires importants.