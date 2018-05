Kempen Capital Management recrute un Senior Investment Manager

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kempen Capital Management a annoncé l’arrivée d’Athole Skinner en tant que Senior Investment Manager. Il rejoint l’équipe de petites capitalisations européennes basée à Edimbourg. Athole Skinner dispose de plus de vingt ans d’expérience en gestion d’actifs dont plusieurs à des postes éminents chez Alliance Trust, Scottish Widows et Schroders. Avant d’intégrer Kempen, il dirigeait sa propre société de recherche, Hirta Investment Research.Tommy Bryson, co-responsable de l'équipe de petites capitalisations européennes, déclare : “Nous sommes ravis d'accueillir Athole parmi nous. Sa passion du stock-picking, sa vaste expérience de gestion de portefeuille et son analyse bottom-up rigoureuse seront un atout considérable pour notre équipe.”